Accueil - Foot Français - OM : Eric Di Meco pousse un coup de gueule après Troyes

L’OM a renoué avec le succès ce dimanche à Troyes (0-2). Mais son contenu reste critiqué. Eric Di Meco déplore notamment le manque de qualité de l’effectif de Bruno Genesio.

Eric Di Meco déçu de l’effectif de l’OM

Bruno Genesio a retrouvé le sourire ce dimanche soir. Son Olympique de Marseille a quitté la zone de relégation en battant Troyes sur le score de (2-0). Cela reste un motif de satisfaction pour un groupe en manque de repère. Mais au-delà du résultat, la prestation des Phocéens laissent certains observateurs et supporters sur leur faim.

L’OM a énormément souffert face au promu troyen, délivrant une terne prestation en cette sixième journée de championnat. Les individualités n’ont pas du tout convaincu. Eric Di Meco n’a d’ailleurs pas mâché ses mots sur la plateau de l’After Foot sur RMC. L’ancien défenseur dénonce un manque de qualité qu sein du vestiaire marseillais.

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Eric Di Meco affirme : « s’il n’y a pas l’arrêt Bosman, la moitié des joueurs de l’OM joueraient en deuxième division. Si les meilleurs joueurs français étaient en France, les mecs qui jouent à l’OM seraient en Ligue 2 voire en Ligue 3 ».

Il plaide pour un changement de cap

Le consultant sportif ne s’est pas contenté de dresser un constat sévère de l’Olympique de Marseille. Il plaide pour un changement de cap. Il faut selon lui faire confiance à la jeunesse. Surtout que Keyliane Abdallah, Kelyann Bezahaf et Nouhoum Kamissoko ont impressionné face à Troyes.

Di Meco balaie ainsi l’argument souvent avancé selon lequel l’OM manquerait de jeunes talents. Certains centres de formation ont longtemps une longueur d’avance certes, mais celui de l’OM fait du bon travail. La victoire en Coupe Gambardella le confirme.

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Di Méco ajoute : « Il y a eu une période où, en effet, il y avait des centres de formation qui étaient en avance. Mais à l’OM, ça travaille bien ! Ils ont gagné la Gambardella il y a deux ou trois ans ».

Bruno Genesio devrait Lancer les jeunes plutôt que les gros noms

Le vrai problème, à ses yeux, réside dans la politique sportive. Il cite en contre-exemple le Stade Rennais qui lance ses jeunes très tôt avec les résultats que l’on connaît. La logique est inverse à Marseille. L’ancien direction conduite par Pablo Longoria recherchait des noms ronflants et des recrues payées 30 millions d’euros.

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Di Méco rappelle qu’à « l’époque, on ne faisait même pas jouer Kamara ou Lopez car on préférait faire venir Strootman ! C’est ça le problème ». Pour lui, cette obsession du recrutement clinquant prive le club de ressources pourtant disponibles en interne. Son message se résume en ces termes : « quand l’équipe va mal, il faut oser lancer les jeunes », indique l’ancien Marseillais.

Reste à savoir si Bruno Genesio, en quête de solutions pour relancer sa machine, entendra cet appel. L’entraîneur marseillais n’a plus beaucoup de marge pour hésiter. Surtout que son vestiaire est miné par des blessures.

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