Mercato OM : Le dossier Ngapandouetnbu prend une tournure inattendue

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Simon Ngapandouetnbu ne devrait pas retrouver l’OM dans l’immédiat, alors que Montpellier souhaite prolonger son gardien. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, le club héraultais maîtrise ce dossier et pourrait conforter sa position en cas de montée en Ligue 1.

Mercato OM : Montpellier reprend la main sur l’avenir de Ngapandouetnbu

L’avenir de Simon Ngapandouetnbu semble s’inscrire davantage dans la continuité à Montpellier que dans un retour à l’OM. Sur son compte X, Mohamed Toubache-Ter indique que le MHSC souhaite prolonger le gardien camerounais et dispose d’une position favorable dans les discussions. Une perspective qui refroidit les spéculations autour d’un éventuel mouvement vers Marseille.

« Simon Ngapandouetnbu est PAILLADIN & Montpellier désire le prolonger. Montpellier a la main sur ce dossier et encore plus si jamais il y a une montée (en Ligue 1) au bout », précise-t-il. Cette déclaration souligne l’importance de la situation sportive du club héraultais. Une accession dans l’élite renforcerait potentiellement sa capacité à conserver son portier.

Marseille absent des discussions autour du gardien

Contrairement à ce que les rumeurs du mercato pouvaient laisser entendre, l’intérêt marseillais ne serait pas établi. Selon l’Insider, le nom de Simon Ngapandouetnbu n’aurait pas été évoqué au sein de l’OM. « Contrairement à ce qu’a annoncé un média local, Marseille n’est pas du tout intéressé par un retour de Simon Ngapandouetnbu… il n’en a jamais été question », révèle-t-il.

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Ce détail vient contredire les informations avancées par certains médias locaux, qui entrevoyaient déjà un retour du Camerounais dès l’été prochain. À ce stade, la volonté du MHSC de prolonger son joueur constitue l’élément le plus concret.

Une prolongation encore à négocier dans l’Hérault

Montpellier entend poursuivre sa collaboration avec le portier camerounais. Des échanges seraient en cours entre les différentes parties et les discussions sont décrites comme constructives. Le contexte sportif pourrait peser dans la suite des négociations. Une montée en Ligue 1 donnerait au MHSC une perspective différente pour préparer son effectif et consolider ses postes clés.