Valentin Rongier dénonce le « manque de respect » de l’OM

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Ce jeudi soir à Turin (18 h 45), Valentin Rongier et le Stade Rennais défient la Juventus en Ligue Europa. Au printemps, le milieu de 31 ans avait raconté sans filtre sa sortie de l’OM au micro du Média Carré, en parlant d’un « manque de respect » de la direction marseillaise. Ses mots disent beaucoup de la façon dont Marseille a traité l’un de ses cadres.

Ce que Valentin Rongier reproche à l’OM

Rongier ne vise pas le vestiaire. Il vise le bureau. « Je n’ai pas senti une volonté du président et du directeur sportif de me conserver à tout prix », a-t-il confié à La Provence, en désignant Pablo Longoria et Medhi Benatia, aux manettes lors de son départ à l’été 2025. Puis cette phrase, la plus dure : « On ne m’a plus donné de son ni d’image du jour au lendemain. »

Arrivé de Nantes en 2019, il a passé six saisons à Marseille, souvent envoyé devant les caméras quand les résultats ne suivaient pas. « Arrivé à cet âge-là, j’avais besoin de sentir qu’on me voulait vraiment et qu’on ne faisait pas ça par dépit », a-t-il expliqué. La prolongation n’a jamais abouti. L’OM l’a laissé filer en Bretagne, dans une opération couplée avec Quentin Merlin qui a rapporté plus de 20 millions d’euros au club.

Rongier a déjà battu l’OM avec Rennes

Au Stade Rennais, il a signé jusqu’en 2028 et hérité d’un rôle de leader. Le pari n’avait rien d’évident : les ultras rennais n’avaient pas oublié l’époque nantaise, quand il qualifiait Rennes de « club ennemi ». Le terrain a fait le reste. Le 11 septembre, titulaire au Roazhon Park, il a pris part au succès 1-0 contre Marseille, sur un but d’Adrien Thomasson.

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Sa saison avait pourtant mal commencé, avec une fracture du nez subie à l’entraînement et opérée fin juillet.

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Un témoignage qui dépasse son seul cas

Rongier ne se pose pas en victime. Il dit avoir relativisé avec l’âge, et reconnaît que cinq ans plus tôt, l’épisode lui aurait fait « très très mal ». Son constat reste sévère pour le milieu : « Dans cette industrie, l’humain passe au second plan, c’est un univers sans pitié. » La direction marseillaise n’a pas répondu publiquement à ces critiques.

À Turin, privé d’Esteban Lepaul, Rennes joue la troisième journée de la phase de ligue avec un objectif clair : le top 8 visé par Franck Haise. Rongier y tient un rôle central, loin d’un club qui ne l’appelait plus.

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