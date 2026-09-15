Accueil - Stade Rennais - Stade Rennais : Haise dévoile ses objectifs pour la Ligue Europa

Le technicien du Stade Rennais, Franck Haise vise du lourd en Ligue Europa. Les Rouge et Noir veulent tout broyer sur leur passage.

Stade Rennais : Cap sur le top 8 en Ligue Europa

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Le Stade Rennais retrouve l’Europe ce mercredi soir. Les Bretons affrontent le Sturm Graz sur sa pelouse. Ce retour s’accompagne d’une vraie ambition : viser le top 8, selon les propos de Franck Haise rapportés par L’Equipe.

Le club rennais réintègre la scène continentale sans la moindre intention de faire de la figuration. Sa sixième place en Ligue 1 la saison dernière a ouvert la voie. Désormais sous la houlette de Franck Haise, les Rouge et Noir lancent leur campagne européenne avec une ligne de conduite claire. L’objectif consistera à finir parmi les huit premiers de cette phase de ligue afin d’accéder directement aux huitièmes de finale.

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Cette ambition reflète le statut grandi du SRFC, présent sur la scène continentale pour la septième fois en neuf saisons. Pour réussir ce pari, le groupe s’appuiera sur l’expérience de plusieurs joueurs rodés aux joutes européennes. De jeunes cracks redoutables comme Estéban Lepaul, Charlie Cresswell sont également prêts pour mener la bataille.

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Le Stade Rennais veut aller plus loin. Jusqu’à présent, le club n’a jamais atteint les quarts de finale d’une compétition européenne. Une qualification pour ce stade représenterait donc une première historique pour le SRFC. Pour y parvenir, Rennes devra d’abord réussir sa phase de ligue. Le déplacement à Sturm Graz constitue le premier rendez-vous d’une campagne que le club breton aborde avec une idée précise : s’installer parmi les meilleures équipes.