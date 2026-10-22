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Estéban Lepaul, meilleur buteur du Stade Rennais et la Ligue 1, suivra le match contre la Juventus à distance. Touché à la cheville gauche dimanche contre le Paris FC, Lepaul n’a pas fait le déplacement à Turin, où le Stade Rennais affronte la Juventus ce jeudi à 18h45, pour la troisième journée de la phase de ligue de Ligue Europa. Ce Juventus-Rennes, diffusé sur Canal+ Sport, arrive au plus mauvais moment pour Franck Haise, dont l’avenir agite déjà les débats.

Juventus-Rennes : qui pour faire oublier Lepaul ?

Sept buts en sept journées de championnat. Dimanche encore, l’attaquant avait transformé trois penalties avant de quitter la pelouse en boitant, alors que le score était de 3-3. Réduit à dix, Rennes avait ensuite cédé dans le temps additionnel sur un dernier penalty de Sinayoko (4-3). Les premiers examens de la cheville de Lepaul ne laissent pas craindre une longue absence, mais Haise a reconnu en conférence de presse n’avoir aucune idée de la durée de son indisponibilité. Il est le seul absent du groupe.

Détail qui relativise un peu le manque : Lepaul n’a pas encore marqué en Coupe d’Europe cette saison. Boulaye Dia tient la corde pour occuper la pointe. Passé par la Salernitana et la Lazio, l’international sénégalais connaît les défenses italiennes mieux que n’importe qui dans l’effectif breton.

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Une Juve en tête de la C3, mais amputée de quatre titulaires

Sur le papier, l’adversaire fait peur. Deux victoires en deux matchs, dont un 5-0 infligé à NEC Nimègue, et la première place de la phase de ligue. Le visage de la Juventus en Serie A est moins flatteur : 8e avec 11 points après sept journées, l’équipe de Luciano Spalletti sort d’une claque reçue sur la pelouse de la Lazio (3-0).

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Avant ce Juventus-Rennes, l’infirmerie turinoise est surtout bien plus remplie que celle des Rennais. Kenan Yildiz (fracture au pied), Francisco Conceição (luxation de l’épaule), Manuel Locatelli (ménisque) et Khéphren Thuram, opéré du genou et attendu en 2027, manqueront tous la rencontre. Sans Locatelli ni Thuram, le milieu bianconero perd ses deux principaux relayeurs. C’est dans cette zone que Rennes a le plus de chances d’exister.

Le Stade Rennais en C3 : 4 points et une série enfin brisée

Rennes s’avance avec un bilan correct : un nul à Graz face au Sturm (0-0), puis un succès contre l’OFI Crète (2-1) le 15 octobre. Ce soir-là, Haise mettait fin à une série de dix-huit matchs de Ligue Europa sans victoire. « Je suis compétiteur, ne pas gagner pendant aussi longtemps, ça pèse », avait-il glissé.

Les références italiennes du club ne rassurent guère. La seule confrontation avec la Juventus remonte à la finale de la Coupe Intertoto 1999, perdue 2-0 en Bretagne avant un nul 2-2 à Turin. Plus près de nous, en février 2024, les Rouge et Noir avaient pris trois buts à San Siro face à l’AC Milan.

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Franck Haise attendu au tournant avant Strasbourg

La défaite au Paris FC a ravivé les critiques sur l’absence d’identité de jeu et l’instabilité du milieu. Certains consultants vont jusqu’à annoncer que Franck Haise pourrait ne pas finir la saison. La direction, elle, n’a rien acté. Sixième de Ligue 1 avec 13 points, Rennes n’est pas en crise comptable, mais l’équipe a encaissé huit buts lors de ses deux revers à l’extérieur, à Lyon (4-0) et au Paris FC.

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Un bon résultat dans ce Juventus-Rennes, sans son buteur, offrirait à l’entraîneur un argument solide avant la réception de Strasbourg dimanche. Une lourde défaite, à l’inverse, nourrirait le procès qui lui est fait depuis le week-end.

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