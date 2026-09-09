Stade Rennais-OM : Franck Haise refuse le statut de favori

À deux jours du choc Stade Rennais-OM, l’entraineur Franck Haise s’est exprimé en conférence. Il était hors de question pour lui d’afficher un excès de confiance face à des Phocéens en difficulté.

Stade Rennais-OM : Franck Haise botte en touche

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Ce vendredi soir, le Stade Rennais ouvre la quatrième journée de Ligue 1 avec la réception de l’Olympique de Marseille. Les Bretons partent logiquement favoris pour cette rencontre. Les hommes de Franck Haise étant toujours invaincus depuis le début de la saison. Ils affichent un bilan très positif de 7 points pris en trois matchs.

Ces résultats permettent au SRFC de conserver une solide 5e place au classement général. Tandis que l’OM traverse une très mauvaise passe en Championnat. Les Phocéens occupent une honteuse 10e place et n’abordent pas ce rendez-vous dans de meilleures conditions physiques. Mais Franck Haise a rejeté l’étiquette de favori pour ce match estimant que la saison ne fait que commencer.

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« Je reste toujours mesuré. Dire qu’aujourd’hui on est grandement favoris face à Marseille, je vais mettre un gros bémol. D’abord, c’est sur le terrain que ça se passe. Et il y a de la qualité à Marseille et je sais que ça travaille bien », a-t-il temporisé devant la presse.

Des changements attendus contre Marseille

Franck Haise a confirmé une excellente nouvelle avant le choc contre l’OM. Il pourra compter sur l’ensemble de son effectif. « Tout le monde est disponible », a-t-il assuré. Notons que le calendrier promet d’être intense pour Rennes. Les coéquipiers de Valentin Rongier vont disputer trois matchs en l’espace quinze jours.

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Après le choc contre Marseille, ils feront leur entrée en lice en Ligue Europa contre Sturm Graz, suivi du déplacement à Lyon. Franck Haise compte faire tourner son effectif pour ces rencontres à venir. « Je pense qu’il y en aura un certain nombre entre l’OM et Sturm Graz », a-t-il annoncé. Les Bretons devraient effectuer un stage de trois jours en Slovénie avant de rejoindre Lyon.