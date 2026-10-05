Accueil - Mercato Stade Rennais - Histoire du Stade Rennais : de 1901 au retour de Franck Haise

L’histoire du Stade Rennais commence le 10 mars 1901, quand d’anciens étudiants fondent un club à Rennes. Plus de cent vingt ans plus tard, les Rouge et Noir comptent trois Coupes de France, une participation à la Ligue des champions et l’un des centres de formation les plus réputés du pays.

1901, les débuts de l’histoire du Stade Rennais

Le 4 mai 1904, le Stade rennais fusionne avec le FC rennais et devient le Stade rennais Université Club. Les premières couleurs, bleu ciel et bleu marine, laissent alors la place au rouge et au noir, selon l’encyclopédie Wikipédia. Le nom actuel, Stade rennais Football Club, date de 1972, quand la section football quitte le club omnisports.

En 1932, Rennes fait partie des vingt clubs fondateurs du championnat professionnel. Il dispute déjà deux finales de Coupe de France, perdues en 1922 contre le Red Star et en 1935 contre Marseille.

Jean Prouff et les Coupes de 1965 et 1971

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Le club connaît plusieurs descentes, en 1937, en 1952 puis en 1975. Sa première grande époque arrive avec l’entraîneur Jean Prouff. En 1965, Rennes bat Sedan 3-1 en finale rejouée au Parc des Princes. Six ans plus tard, le 20 juin 1971 à Colombes, un penalty d’André Guy, ancien Lyonnais, suffit contre l’OL (1-0).

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Les années suivantes sont plus difficiles. Début 1978, le club est au bord de la faillite. Il remonte en première division en 1983, avant plusieurs allers-retours entre les deux divisions jusqu’au début des années 1990.

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L’ère Pinault

Le groupe de François Pinault devient sponsor principal en 1993, puis rachète le club en 1998 via sa holding Artémis. Le Stade Rennais s’installe en Ligue 1, termine quatrième en 2005 et 2007, et perd trois finales, la Coupe de France 2009 et 2014 contre Guingamp, la Coupe de la Ligue 2013 contre Saint-Étienne.

Le 27 avril 2019, au Stade de France, l’équipe de Julien Stéphan bat le PSG aux tirs au but (2-2, 6-5) et soulève la Coupe de France, 48 ans après la précédente. Un an plus tard, sa troisième place en 2020 lui ouvre pour la première fois la Ligue des champions.

De Génésio à Franck Haise, l’histoire du Stade Rennais récente

Bruno Génésio (2021-2023), Julien Stéphan de nouveau, Jorge Sampaoli puis Habib Beye se succèdent sur le banc. Beye est remercié le 9 février 2026. Le 18 février, le club nomme Franck Haise, passé par les équipes de jeunes rennaises de 2006 à 2012, avec un contrat jusqu’en juin 2027.

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« C’est une joie de retrouver le Stade Rennais », déclare alors l’ancien entraîneur du RC Lens, dans le communiqué relayé par Maxifoot. Les Rennais terminent la saison 2025-2026 à la sixième place, qualificative pour la Ligue Europa. En 2026-2027, ils ont tenu le PSG en échec (2-2) avant de sombrer à Lyon (4-0) le 19 septembre.

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Les records de l’histoire du Stade Rennais

Le défenseur central Yves Boutet, au club de 1955 à 1967 et capitaine lors de la finale de 1965, détient le record de matchs officiels, avec 394 rencontres, selon L’Équipe. Jean Grumellon, buteur entre 1947 et 1952, reste le meilleur réalisateur du club avec 154 buts toutes compétitions confondues. Le Rennais Walter Kaiser a été le premier meilleur buteur de l’histoire du championnat professionnel.

Questions fréquentes sur l’histoire du Stade Rennais

Quand le Stade Rennais a-t-il été fondé ?

L’histoire du Stade Rennais commence le 10 mars 1901.

Pourquoi le Stade Rennais joue-t-il en rouge et noir ?

Ces couleurs sont adoptées après la fusion de 1904 avec le FC rennais. Les premières tenues étaient bleues.

Combien de Coupes de France le Stade Rennais a-t-il gagnées ?

Trois, en 1965, 1971 et 2019.

Qui entraîne le Stade Rennais en 2026-2027 ?

Franck Haise, nommé le 18 février 2026. Toute l’actualité du club est sur notre page Stade Rennais.