Stade Rennais – C3 : 18 matchs sans victoire, c’était pesant pour Haise

Franck Haise a enfin remporté son premier match de Ligue Europa à la tête du Stade Rennais, jeudi soir, face à l’OFI Crète (1-0), après une série de 18 rencontres sans victoire dans la compétition. Au coup de sifflet final, l’entraîneur rennais a reconnu que cette longue traversée du désert lui pesait, avant de savourer un succès qui pourrait lui enlever un sérieux poids des épaules.

Stade Rennais – C3 : Une délivrance après dix-huit rendez-vous frustrants

Franck Haise peut enfin souffler. Après dix-huit matchs disputés en Ligue Europa sans parvenir à décrocher la moindre victoire, le technicien du Stade Rennais a mis fin à cette série contre l’OFI Crète. Une victoire étriquée (2-1), certes, mais dont la valeur dépasse largement le résultat comptable.

Pour un entraîneur habitué à se fixer des objectifs élevés, cette succession de rendez-vous infructueux commençait à devenir encombrante. Au micro de Canal+, après la rencontre, l’ancien entraîneur du RC Lens n’a d’ailleurs pas dissimulé son soulagement.

À voir

ASSE : Ben Old affiche sa confiance totale en Mamour Ndiaye

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : le Racing Santander veut signer Yassir Zabiri

Avec une pointe d’autodérision, il a expliqué : « Je me disais qu’il fallait que je fasse que la C1 pour gagner. Maintenant, je peux gagner aussi en C3. » Une manière de plaisanter sur une statistique qui, à force de s’éterniser, avait fini par prendre une place trop importante dans son esprit.

Le sourire retrouvé, malgré une fin de match sous tension

Cette victoire rennaise n’a pourtant pas été une promenade de santé. La fin de rencontre a notamment offert une séquence particulièrement tendue, lorsque Boulaye Dia a placé une tête à la 88e minute. Le gardien adverse a alors réalisé un arrêt décisif, privant les Rennais d’une occasion de se mettre définitivement à l’abri. Sur son banc, Haise a vécu cet instant avec une inquiétude qu’il a ensuite racontée avec humour.

Lire aussi : Mercato SRFC : Prolongation menacée pour Abdelhamid Aït Boudlal ?

À voir

Sénégal-Maroc au TAS : le titre rendu à Dakar ? Un énorme faux

« Sur la tête à la 88e, je me dis que je pense que je vais laisser à mon staff les matchs en Ligue Europa », a-t-il raconté en rigolant. Avant d’ajouter, soulagé : « Maintenant ça va. » Derrière cette boutade se devine toute la pression accumulée. Quand une victoire se fait attendre aussi longtemps, même les dernières minutes d’un match gagné peuvent ressembler à une épreuve de patience.

Haise tourne la page et vise une nouvelle dynamique

Le technicien rennais a également reconnu combien cette série pesait sur son quotidien de compétiteur. « Je suis compétiteur, ne pas gagner pendant aussi longtemps, ça pèse. Ce n’est pas très drôle mais c’est comme ça aussi », a-t-il confié. Loin de chercher des excuses, il a rappelé sa confiance dans ses capacités à conduire ses équipes sur la scène européenne.

« Je savais que je pouvais gagner des matchs sinon je ne qualifierai pas toujours mes équipes en coupe d’Europe », a-t-il poursuivi. Cette déclaration souligne une réalité importante : une série négative ne résume ni la valeur d’un entraîneur ni l’ensemble de son parcours. Le passé européen de Haise, notamment avec Lens, lui a déjà permis de mesurer les exigences de ces rendez-vous.

Lire la suite sur le Stade Rennais :

Mercato SRFC : Aït Boudlal : le virage surprenant, un accord pour prolonger à Rennes

Stade Rennais : Le gros coup de gueule de Franck Haise après Auxerre

À voir

Ligue 1, Ligue 2 : pourquoi ces flocages étonnants ce week-end ?

Désormais, le coach rennais espère inverser durablement la tendance. « Cette série est derrière moi et j’espère maintenant une série dans le sens adverse », a-t-il conclu. Le plus difficile reste peut-être à venir : transformer ce soulagement en régularité. Car si une victoire suffit à effacer une longue attente, seule une succession de bons résultats permettra à Franck Haise de tourner définitivement la page.