Accueil - Mercato Stade Rennais - Palmarès du Stade Rennais : trois Coupes de France et l’Europe

Trois Coupes de France (1965, 1971, 2019), deux titres de champion de Division 2 (1956, 1983), une Coupe Intertoto (2008) et un Challenge des champions partagé en 1971 : voilà le palmarès du Stade Rennais. Le titre de champion de France n’y figure pas.

Trois Coupes de France

La première arrive en 1965. Rennes et Sedan se quittent sur un 2-2 après prolongation au Parc des Princes, et il faut un match d’appui : Daniel Rodighiero y marque deux fois, victoire 3-1. Six ans plus tard, Jean Prouff, déjà sur le banc en 1965 et figure majeure de l’histoire du Stade Rennais, remporte une deuxième coupe à Colombes. Devant 46 801 spectateurs, André Guy bat son ancien club lyonnais sur penalty (1-0).

Le 27 avril 2019, au Stade de France, le PSG mène 2-0 après vingt minutes. Un but contre son camp de Presnel Kimpembe puis une tête de Mexer ramènent les Rennais à 2-2. Christopher Nkunku manque ensuite son tir au but et Rennes s’impose 6-5.

Les finales perdues par le SRFC

Palmarès du Stade Rennais : trois Coupes de France et l’Europe 6

Rennes a disputé sept finales de Coupe de France et en a perdu quatre : face au Red Star (1922), à l’OM (1935), puis deux fois contre Guingamp, en 2009 et en 2014. En Coupe de la Ligue, le 20 avril 2013, Brandão offre le trophée à Saint-Étienne (1-0).

Trophée des champions, D2 et Intertoto

Le 20 août 1971 à Brest, Rennes et Marseille font match nul 2-2 dans le Challenge des champions. Le trophée est d’abord attribué aux Marseillais à pile ou face, puis déclaré partagé. En 2019, le PSG s’impose 2-1 à Shenzhen, en Chine.

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Les Rouge et Noir comptent aussi deux titres de champion de deuxième division, en 1956 et en 1983, ainsi que la Coupe Intertoto 2008, dont Rennes fait partie des onze lauréats.

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Le meilleur classement et l’Europe

En Ligue 1, le plafond reste la 3e place de 2019-2020, une saison interrompue par le Covid-19. Ce rang envoie le club en phase de groupes de la Ligue des champions 2020-2021, qu’il quitte avec un seul point.

Son plus beau parcours européen date de 2019 : après avoir éliminé le Betis, Rennes bat Arsenal 3-1 en huitième de finale aller de la Ligue Europa, avant de perdre 3-0 à Londres. En 2022, le club termine premier de son groupe de Ligue Europa Conférence devant Tottenham, puis tombe en huitièmes contre Leicester.

La saison 2025-2026

La vitrine n’a pas bougé depuis 2019. Avec 59 points et une 6e place en 2025-2026, l’équipe de Franck Haise a obtenu son billet pour la Ligue Europa 2026-2027. Elle y a débuté par un 0-0 à Graz, le 16 septembre.

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Questions fréquentes sur le palmarès rennais

Combien de Coupes de France le SRFC a-t-il gagnées ?

Trois : en 1965, en 1971 et en 2019.

Rennes a-t-il déjà été champion de France ?

Non. Son meilleur classement est une troisième place, en 2020.

Quel est le dernier trophée remporté par les Rennais ?

La Coupe de France 2019, gagnée aux tirs au but contre le PSG.

Quel est le meilleur parcours européen du SRFC ?

En Europe, le SRFC n’a jamais dépassé les huitièmes de finale, atteints en Ligue Europa 2019 et en Ligue Europa Conférence 2022. Toute l’actualité rennaise est sur notre rubrique Rennes.