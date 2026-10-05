Accueil - Mercato Stade Rennais - Roazhon Park : capacité, histoire et projet de nouveau stade

Le Roazhon Park accueille le Stade Rennais depuis 1912. Longtemps appelé stade de la route de Lorient, il compte 29 778 places et appartient à la Ville de Rennes. Son avenir fait débat depuis que la famille Pinault, propriétaire du club, a évoqué la construction d’un nouveau stade.

De la route de Lorient au Roazhon Park

Le premier match officiel s’y joue le 15 octobre 1912, contre le Racing Club de France. Le stade prend le nom de Roazhon Park, Rennes en breton, le 10 juillet 2015. En 2009, un projet de nommage au profit de la banque Fortuneo, à 30 millions d’euros sur cinq ans, avait été abandonné face aux critiques, rappelle l’encyclopédie Wikipédia.

Entre 1999 et 2004, l’enceinte est presque entièrement reconstruite. La tribune Rennes sort de terre et reçoit un toit en 2001, la tribune Vilaine est refaite en 2000, les tribunes Mordelles et Lorient sont rénovées. La capacité atteint alors près de 30 000 places.

Capacité et affluence du Roazhon Park

Roazhon Park : capacité, histoire et projet de nouveau stade 6

Le record d’affluence date du 20 août 2005, avec 29 490 spectateurs pour Rennes-Marseille. En 2025-2026, la moyenne a approché 27 765 spectateurs selon le site Stades-spectateurs, avec un pic à 28 659 le 24 janvier 2026. En 2023-2024, le taux de remplissage dépassait 95 %.

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Le club loue le stade à la Ville dans le cadre d’un bail de vingt ans signé en 2022, pour un loyer d’environ 341 000 euros par an selon le site spécialisé The Stadium Business.

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Coupe du monde féminine et matchs des Bleus

Le Roazhon Park a accueilli sept matchs de la Coupe du monde féminine 2019, dont Nigeria-France (0-1) devant 28 267 spectateurs, un huitième de finale Pays-Bas-Japon et le quart de finale Allemagne-Suède. L’équipe de France masculine y a joué contre la Bosnie-Herzégovine en 2004, l’Albanie en 2014 et le Paraguay en 2015. Le stade a aussi reçu des demi-finales du Top 14 en 2016.

Le débat sur un nouveau stade

En octobre 2023, le club lance une étude de faisabilité pour un stade d’environ 40 000 places. En juin 2024, François Pinault évoque un projet privé de 45 000 places sur le site de la Barre-Thomas, de l’autre côté de la rocade. Le coût est estimé à 350 millions d’euros par Foot01.

Le 1er septembre 2026 sur RMC, le président du conseil d’administration Nicolas de Tavernost affirme que « la famille Pinault est prête à investir dans un stade à Rennes », selon Stade Rennais Online. La maire, Nathalie Appéré, répond le 11 septembre : « L’hypothèse de l’extension du Roazhon Park est la seule sur laquelle nous discutons depuis de longs mois. » Cette extension est chiffrée à plus de 110 millions d’euros d’argent public. Aucun calendrier n’a été fixé.

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Questions fréquentes sur le Roazhon Park

Quelle est la capacité du Roazhon Park ?

29 778 places.

À qui appartient le Roazhon Park ?

À la Ville de Rennes. Le Stade Rennais en est locataire.

Pourquoi le stade s’appelle-t-il Roazhon Park ?

Roazhon est le nom breton de Rennes. Le stade porte ce nom depuis le 10 juillet 2015.

Le Stade Rennais va-t-il changer de stade ?

Aucune décision n’a été prise. La Ville privilégie l’extension du Roazhon Park, la famille Pinault se dit prête à financer un nouveau stade. Toute l’actualité du club est sur notre page Stade Rennais.