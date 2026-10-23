Accueil - Mercato OL - OL : corrigé à Hoffenheim (3-0), une première depuis 2011

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Paulo Fonseca n’a pas cherché d’excuse. « Je suis le responsable », a reconnu l’entraîneur de l’OL après la lourde défaite de l’Olympique Lyonnais à Hoffenheim (3-0), jeudi soir, lors de la 3e journée de Ligue Europa. Lyon n’avait plus encaissé un tel écart en phase de groupes ou de ligue d’une Coupe d’Europe depuis octobre 2011.

Hoffenheim-OL : trois buts, et Lyon sans réponse

Tout a basculé juste avant la pause. Dans le temps additionnel, Andrej Kramaric a repris de la tête un long ballon prolongé par Tim Lemperle (45e+4). Au retour des vestiaires, une perte de balle devant la surface lyonnaise a offert le 2-0 à Adam Daghim (49e). Adam Hlozek a fermé la marque à la 83e minute.

Le score ne raconte pas tout de la première période. Oliver Baumann a repoussé une demi-volée de Nakamura, puis gagné son face-à-face avec Boudache. Dans l’autre camp, Dominik Greif a évité une addition plus lourde avec deux parades.

La soirée a aussi coûté Steeve Kango, évacué sur civière vers la demi-heure de jeu après une mauvaise chute sur un duel aérien. Aucune indication médicale n’avait été donnée jeudi soir.

Pourquoi l’OL n’avait plus perdu aussi lourdement depuis 2011 ?

Le dernier revers de trois buts d’écart subi par Lyon avant un tour à élimination directe date du 18 octobre 2011. Au Santiago-Bernabéu, le Real Madrid l’avait emporté 4-0 en phase de groupes de la Ligue des champions, sur des buts de Karim Benzema, Sami Khedira, Sergio Ramos et un contre-son-camp d’Hugo Lloris.

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La chute est d’autant plus brutale que le départ européen était parfait. Les Gones avaient gagné à Anderlecht (1-2), puis battu Crystal Palace (3-2) au Groupama Stadium. Ils redescendent désormais parmi les barragistes virtuels.

Fonseca assume ses choix avant PSG-OL

Déjà privé de Sulc, Openda et Tagliafico, comme nous l’annoncions avant le déplacement en Allemagne, le technicien portugais a encore largement remanié son équipe, avec le Paris Saint-Germain en tête. « J’avais besoin de changer de joueurs », a-t-il expliqué, tout en admettant que ses joueurs venaient de livrer leur plus mauvais match de la saison. Son diagnostic tient en une comparaison : « Ils ont fait 20 fautes, on en a fait 5. Ils ont gagné tous les duels, les deuxièmes ballons… »

Le pari se jugera au Parc des Princes. Lyon partageait la tête de la Ligue 1 avec le PSG et Lille avant ce déplacement, et le choc reste programmé dimanche à 20 h 45. La préfecture de police a demandé son report au lundi, ce que la Ligue a refusé, sauf arrêté préfectoral. Les titulaires ménagés à Sinsheim n’auront plus d’excuse face au leader. Toute l’actualité des Gones est à suivre dans notre rubrique OL.