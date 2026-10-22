Accueil - Mercato OL - OL : Quel Lyon à Hoffenheim, sans Sulc, Openda et Tagliafico ?

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L’entraîneur de l’OL doit réamenager son équipe en l’absence de Loïs Openda, Mohamed Ouédraogo et Pavel Sulc. Il a annoncé la titularisation de Rémi Himbert contre Hoffenheim, jeudi en Ligue Europa.

OL : Sulc rejoint Openda, Ouédraogo et Tagliafico au rang des blessés

Outre Loïs Openda (fissure du péroné), Mohamed Ouédraogo (rupture du ligament au genou) et Nicolas Tafliafico (blessure musculaire), l’OL est privé de Pavel Sulc pour affronter le TSG Hoffenheim jeudi (21h), lors de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue Europa.

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Le forfait de l’attaquant tchèque a été officialisé mercredi en conférence de presse d’avant match. Selon l’entraîneur du club rhodanien, il s’est entraîné avec le groupe lyonnais hier matin, mais il n’a pas effectué le déplacement outre-Rhin.

Pavel Sulc souffre d’un « petit problème au genou » d’après Paulo Fonseca. C’est un coup dur pour l’Olympique Lyonnais, car l’ancien joueur du Viktoria Plzen avait marqué successivement contre Crystal Palace (3-2) et l’OGC Nice (2-1) la semaine dernière.

Himbert à la place de Pavel Sulc contre Hoffenheim

En attendant de déterminer avec précision sa blessure, « il n’est pas apte pour cette rencontre » selon le technicien portugais. Le numéro 10 des Gones est remplacé numériquement dans le groupe par le jeune Angel Garcia (18 ans).

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Cependant, c’est un autre jeune joueur, Rémi Himbert (18 ans), qui va le remplacer en attaque. Il sera aligné d’entrée de jeu contre le TSG Hoffenheim. « On avait prévu de faire jouer Pavel, mais avec sa blessure, la meilleure solution, c’est Rémi », a annoncé le coach de l’OL.

Fonseca rassure : « Rémi Himbert est prêt »

Ayant joué seulement une heure contre Toulouse FC, lors de la première journée de Ligue 1, l’international U19 Français est-il prêt pour se relancer en coupe d’Europe ?

« Rémi Himbert est là car il est prêt », a répondu Paulo Fonseca, avant de rassurer : « Il a bien travaillé et on croit en lui pour le futur. Il mérite cette opportunité. Pour être franc, il devait rentrer et avoir du temps de jeu, mais finalement, il aura mieux que ça ».

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Il faut rappeler que ce ne sera pas la première apparition du joueur formé à Lyon en Coupe d’Europe. Il avait disputé trois matchs en phase de poule la saison dernière et il avait été buteur contre le Paok Salonique (4-2). Révélé la saison dernière, Rémi Himbert compte déjà 12 apparitions en pro, toutes compétitions confondues, pour 3 buts et une passe décisive.

La compo probable de l’OL contre Hoffenheim :

Gardien de but : D. Greif

Défenseurs : Z. Athekame, M. Niakhaté, F. Bacher, Abner

Milieux de terrain : N. Nartey, C. Tolisso, T. Tessmann

Attaquants : E. Nuamah, R. Himbert, T. Nakamura

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Remplaçants : J. Bengui, R. Descamps, A. Garcia, S. Kango, R. Kluivert, C. Mata, M. Bidstrup, K. Merah, N. Kamara, T. Morton, K. Boudache, J. Duranville