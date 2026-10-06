Accueil - Mercato OL - Groupama Stadium : capacité, histoire et records du stade de l’OL

Le Groupama Stadium accueille l’Olympique lyonnais depuis le 9 janvier 2016. Installé à Décines-Charpieu, il compte 59 186 places. Son nom officiel est Parc Olympique lyonnais, les supporters disent souvent Parc OL.

La construction du Groupama Stadium

Les travaux débutent le 22 octobre 2012 et durent un peu plus de trois ans. Conçu par le cabinet Populous et construit par Vinci, le stade a coûté plus de 400 millions d’euros, financés par le club, tandis que les accès et les transports relevaient de l’argent public. Le premier match, le 9 janvier 2016, se solde par une victoire 4-1 contre Troyes, avec un premier but d’Alexandre Lacazette.

Le contrat de nommage avec l’assureur Groupama est signé en juillet 2017. Il a été renouvelé jusqu’en 2030 à la fin du mois d’août 2025, selon Mes Infos. « Au sein de Groupama Rhône-Alpes Auvergne, ce renouvellement est un acte de conviction et de solidarité », expliquait alors Francis Thomine, directeur général de la caisse régionale.

Capacité et affluence du Groupama Stadium

Groupama Stadium : capacité, histoire et records du stade de l’OL 6

Le record pour un match de Ligue 1 date du 9 novembre 2025, avec 58 257 spectateurs pour OL-PSG. En coupe d’Europe, 58 018 personnes ont assisté à OL-Manchester United le 10 avril 2025. Le record absolu revient à un concert d’Indochine, le 25 juin 2022, avec 72 561 spectateurs.

À voir

Centre de formation du Stade Rennais : Dembélé, Doué et Camavinga

En 2025-2026, l’OL a attiré en moyenne 49 848 spectateurs en championnat, deuxième affluence de Ligue 1 derrière Marseille, selon Olympique-et-Lyonnais.

Lire aussi : OL : Lyon prend position après l’incident face à Rennes

Euro 2016, Coupe du monde et Jeux olympiques

Le Groupama Stadium a reçu six matchs de l’Euro 2016, dont la demi-finale Portugal-Pays de Galles (2-0). Il a accueilli la finale de la Ligue Europa le 16 mai 2018, les demi-finales et la finale de la Coupe du monde féminine 2019, des matchs de la Coupe du monde de rugby 2023 et onze rencontres du tournoi olympique de football en 2024.

À côté, l’OL a ouvert en novembre 2023 la LDLC Arena, une salle de 16 000 places pour les concerts.

Le match interrompu contre Rennes

Le 19 septembre 2026, OL-Rennes a été arrêté une quinzaine de minutes en première période, à cause d’une banderole visant Saint-Étienne et de chants injurieux en tribune nord. Après deux annonces sans effet, le délégué a renvoyé les joueurs aux vestiaires. Paulo Fonseca et Corentin Tolisso sont allés parler aux supporters, la banderole a été retirée et Lyon s’est imposé 4-0.

Un stade au cœur de la dette du club

Le Groupama Stadium appartient au groupe OL. En décembre 2023, le club a refinancé sa dette avec une opération de 320 millions d’euros sur vingt ans, adossée aux revenus du stade, une première pour un club français. Aucune vente du stade n’a été annoncée.

À voir

Palmarès de l’OL : sept titres de suite et cinq Coupes de France

Lire aussi : OL : Niakhaté blessé et forfait pour Sénégal-Comores, inquiétude à Lyon

Questions fréquentes sur le Groupama Stadium

Quelle est la capacité du Groupama Stadium ?

59 186 places.

Où se trouve le Groupama Stadium ?

À Décines-Charpieu, dans la métropole de Lyon.

Quel est le record d’affluence du Groupama Stadium ?

72 561 spectateurs pour un concert en 2022, 58 257 pour un match de l’OL, contre le PSG en novembre 2025.

Jusqu’à quand le stade s’appelle-t-il Groupama Stadium ?

Le contrat de nommage court jusqu’en 2030. Toute l’actualité du club est sur notre page OL.