Accueil - Mercato OL - Ligue 1 : Ménès ne donne aucune chance à l’OL face au PSG

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En clôture de la huitième journée de Ligue 1, l’OL se déplace au Parc des Princes pour y affronter le PSG, ce lundi à 20h30. À quelques heures de ce choc du championnat français, Pierre Ménès a livré son pronostic.

Pierre Ménès prévient l’OL : « Ils n’ont qu’à faire le signe de croix »

Décalé du dimanche à lundi soir, le match en retard de la huitième journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais sera entaché de nombreuses absences de joueurs blessés des deux côtés. Pour autant, Pierre Ménès n’imagine pas les hommes de Paulo Fonseca capables de bousculer les Parisiens devant leur public du Parc des Princes.

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« Ilya Zabarnyi va remplacer Marquinhos, Ferran Torres va remplacer Dembélé et Akliouche qui va prendre la place de Doué à droite et Doué va passer à gauche. Hernandez ou Digne vont remplacer Nuno Mendes. Cela fait beaucoup, mais à Lyon, Loïs Openda est blessé.

Je pense qu’il y a un très gros écart entre les deux équipes. Et on peut me chanter n’importe quelle chanson, ce qui compte au PSG c’est son milieu de terrain », a analysé le journaliste indépendant sur sa chaîne YouTube, avant de mettre l’accent sur le point fort du PSG qui pourrait faire très mal à Lyon.

« Si Luis Enrique met Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz, Lyon, ils n’ont qu’à faire le signe de croix. En plus, Paris a joué mardi dernier et ne joue que dimanche prochain, la nécessité de faire tourner est donc moindre », a ajouté Pierre Ménès, qui parie donc sur une victoire du Paris SG face à l’OL ce soir au Parc des Princes.

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En conférence de presse, l’entraîneur de l’OL a reconnu les difficultés rencontrées sur sa ligne d’attaque, suite aux blessures de plusieurs de leurs cadres. « On a l’habitude depuis l’an dernier, on a de mauvaises ondes sur nos attaquants… On va s’adapter », a indiqué Paulo Fonseca, avant d’expliquer le challenge qui attend ses joueurs avant le retour des blessés.

« Comme purs n°9, on n’a que Rémi Himbert et Alejandro Gomes Rodriguez. Khalis Merah peut jouer dans cette position selon les caractéristiques de l’adversaire ou du match, comme Corentin Tolisso ou Noah Nartey, mais ils ne sont pas des finisseurs purs », a prévenu le coach portugais.

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Avant cette rencontre, le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais sont à égalité de points (4es, 14 pts). Le vainqueur de cette soirée prendra donc la tête du championnat, actuellement occupée par le Stade Rennais de Franck Haise avec 16 points.