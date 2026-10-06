Accueil - Mercato OL - Palmarès de l’OL : sept titres de suite et cinq Coupes de France

Le palmarès de l’OL compte sept titres de champion de France, gagnés sans interruption de 2002 à 2008, cinq Coupes de France, une Coupe de la Ligue et huit Trophées des champions. Le dernier trophée majeur date de 2012.

Sept titres de champion de suite

Le 4 mai 2002, Lyon bat Lens 3-1 à Gerland lors de la dernière journée et décroche son premier titre, avec Jacques Santini. Paul Le Guen gagne les trois suivants, Gérard Houllier ceux de 2006 et 2007, puis Alain Perrin le septième, acquis le 17 mai 2008 à Auxerre (0-2).

Le sacre de 2006 se fait avec 84 points, alors record du championnat, et quinze points d’avance sur Bordeaux. En 2007, le titre est assuré dès le 21 avril, à six journées de la fin.

Cinq Coupes de France au palmarès de l’OL

Palmarès de l’OL : sept titres de suite et cinq Coupes de France 6

Lyon bat Bordeaux en 1964 (2-0, doublé de Néstor Combin), Sochaux en 1967 (3-1) et Nantes en 1973 (2-1). Le 24 mai 2008, Sidney Govou marque en prolongation contre le PSG (1-0) et offre au club son premier doublé. Le 28 avril 2012, Lisandro López donne la Coupe face à Quevilly (1-0), selon l’encyclopédie Wikipédia.

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Le club a perdu quatre finales, en 1963 contre Monaco, en 1971 contre Rennes, en 1976 contre Marseille et en 2024 contre le PSG (2-1, à Villeneuve-d’Ascq).

Coupe de la Ligue et Trophées des champions

Le 5 mai 2001, au Stade de France, Lyon bat Monaco 2-1 après prolongation et remporte sa seule Coupe de la Ligue. Il perd ensuite les finales de 1996, 2007, 2012, 2014 et 2020, la dernière aux tirs au but contre le PSG.

Le palmarès de l’OL compte huit Trophées des champions, dont six d’affilée de 2002 à 2007. Le dernier a été gagné le 28 juillet 2012 aux États-Unis, contre Montpellier, aux tirs au but.

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Le parcours européen

Aucune Coupe d’Europe ne figure au palmarès de l’OL. Le club a atteint les demi-finales de la Ligue des champions en 2010 et en 2020, chaque fois contre le Bayern Munich, et celles de la Ligue Europa en 2017 contre l’Ajax (4-5 sur les deux matchs).

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En 2025, Lyon mène 4-2 à Old Trafford en quart de finale de la Ligue Europa avant de céder en prolongation contre Manchester United (4-5). En 2026, premier de la phase de ligue, il tombe en huitièmes de finale.

Les autres lignes du palmarès de l’OL

Le club a été champion de deuxième division en 1951, 1954 et 1989, et fait partie des trois vainqueurs de la Coupe Intertoto 1997. Il n’a gagné aucun trophée en 2025 ni en 2026.

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Palmarès de l’OL : les questions fréquentes

Combien de titres de champion de France l’OL a-t-il gagnés ?

Sept, de 2002 à 2008.

Combien de Coupes de France l’OL a-t-il remportées ?

Le palmarès de l’OL compte cinq Coupes de France, en 1964, 1967, 1973, 2008 et 2012.

Quel est le dernier trophée de l’OL ?

Le Trophée des champions 2012, quelques mois après la Coupe de France gagnée contre Quevilly.

L’OL a-t-il déjà gagné une Coupe d’Europe ?

Non. Son meilleur parcours reste les demi-finales de la Ligue des champions en 2010 et 2020. Toute l’actualité du club est sur notre page OL.