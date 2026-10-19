Accueil - Mercato OL - OL : Fonseca ne s’enflamme pas pour la première place de Lyon !

L’OL a pris la tête de la Ligue 1, après sa victoire contre l’OGC Nice. Paulo Fonseca félicite son équipe, mais ne s’enflamme pas après seulement 7 journées !

L’OL nouveau leader de la Ligue 1, devant le PSG

Quatrième avant le coup d’envoi de la 7e journée de Ligue 1, l’OL a réalisé un joli coup le week-end dernier. Menés à la suite d’un but d’Elye Wahi (0 – 1, 18e), les Gones ont renversé les Aiglons (2 – 1), par Pavel Sulc (33e) et Tanner Tessmann (36e), en clôture de la journée.

Grâce à cette victoire, la 4e de la saison en championnat, l’équipe de Paulo Fonseca s’est installé dans le fauteuil de leader. Elle a grimpé de trois places, en doublant le LOSC, le Stade Rennais et l’AS Monaco.

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L’Olympique Lyonnais a surtout profité de la défaite des Rennais et des Monégasques, respectivement contre le Paris FC (4 – 3) et le FC Lorient (1 – 0), et du match des Lillois face aux Brestois (1 – 1).

Il faut toutefois préciser que Lyon devance le Paris Saint-Germain, le Paris FC, Lille et Monaco grâce à la différence de buts, sinon ils ont tous le même nombre de points, soit 14 chacun. Une première dans l’histoire de la Ligue 1.

Lyon : Une première place anecdotique, selon Paulo Fonseca

Dans sa réaction d’après-match, Paulo Fonseca a déclaré que « c’est très positif » de passer en tête du championnat, mais il préfère ne pas s’enflammer en ce début de saison. « On avait parlé avant le match de cette possibilité d’être premier en gagnant, on l’a fait, mais c’est anecdotique. Ce n’est pas très important à ce moment de la saison », a-t-il confié en conférence de presse.

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L’OL (14 points +8) sera d’ailleurs opposé au PSG (14 points +3), au Parc des Princes, dimanche (19 h 45), en clôture de la 8e journée. Le technicien portugais a évoqué cette confrontation directe pour le contrôle de la Ligue 1. « Leaders avant d’aller jouer contre le Paris SG ? Cela ne change rien, jouer à Paris, c’est toujours difficile », a-t-il prévenu dans la foulée de la victoire contre l’équipe niçoise.

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Quant au Paris FC, il affrontera le RC Lens samedi (19h45), tandis que le LOSC se déplacera sur le terrain de l’AS Monaco, le même samedi 24 octobre.