OL : Ligue Europa, Lyon juge ses adversaires après le tirage

L’OL connaît ses adversaires en Ligue Europa. Parmi eux, il y a Crystal Palace de Pierre Sage et Bayer Leverkusen d’Afonso Moreira.

L’OL tombe sur Palace, Leverkusen, Real Sociedad, l’Union Saint-Gilloise, Anderlecht, Hoffenheim…

La suite après cette publicité

Éliminé en barrages de Ligue des Champions, l’OL jouera la Ligue Europa pour laquelle il était qualifié d’office à l’issue du dernier championnat de France. Le club rhodanien connaît d’ailleurs ses adversaires pour la phase de Ligue de la C3.

Selon le tirage au sort effectué ce vendredi, il affrontera Crystal Palace de son ancien entraîneur Pierre Sage. Mais aussi le Bayer Leverkusen, club où Lyon a transféré Afonso Moreira, l’un de ses joueurs clé de la saison dernière.

À voir

Mercato OM : Urgent, Leonardo Balerdi dit oui à l’AS Rome !

L’Olympique Lyonnais est également tombé sur la Real Sociedad de Mamadou Sarr. Le défenseur, formé à Lyon et appartenant à Chelsea, est prêté au club basque cet été. Et ce n’est pas tout !

Paulo Fonseca et les Gones ont aussi pour adversaires Hoffenheim (Allemagne), l’Union Saint-Gilloise (Belgique), le RSC Anderlecht (Belgique), Lillestrom SK (Norvège) et Jagiellonia Bialystok (Pologne).

Lyon recevra Palace, Leverkusen et l’Union à Décines

L’OL a hérité des clubs de gros calibres : Crystal Palace (vainqueur de la Ligue Conférence en 2026), le Bayer Leverkusen, la Real Sociedad ou encore Hoffenheim. En revanche, les Lyonnais ont l’avantage de recevoir les Eagles de Premier League et Les Travailleurs de Bundesliga au Groupama Stadium, ainsi que Les Apaches de l’Union et Les Canaris norvégiens. Ils se déplaceront donc sur le terrain de Hoffenheim, d’Anderlecht, de la Real Sociedad et celui de Jagiellonia Bialystok.

Gerlinger : « Il y a de grands clubs et d’autres sont à notre portée »

Dans sa réaction sur les adversaires de l’Olympique Lyonnais, Michael Gerlinger voit « des affiches intéressantes ». Le Dirceteur général du club rhodanien a déclaré à l’issue du tirage :

« D’un point de vue sportif, c’est faisable. Il y a de grands clubs et d’autres qui, sur le papier, sont à notre portée. On a envie de la jouer, maintenant, on aurait préféré disputer une autre compétition (la C1. […]. On espère se qualifier pour la phase à élimination directe, et ensuite, on verra ».

Louis-Jean : « L’objectif est de faire mieux que la saison dernière »

Présent également à Monaco, Matthieu Louis-Jean évoque « un groupe difficile avec des équipes de qualité ». « C’est assez différent de la saison passée, où le parcours paraissait un peu plus facile. Il y a de très bons matchs à venir, notamment à domicile, avec le Bayer Leverkusen et Crystal Palace. On sait que ça va être délicat, mais on sera compétitifs. L’objectif est de faire mieux que l’an dernier », a souligné le Directeur sportif.

Lire aussi sur l’OL :

OL – HAC : Lyon se remobilise après son élimination en LDC

À voir

Mercato PSG : Bradley Barcola attendu à Liverpool ce samedi

OL : Avant le HAC, Fonseca dévoile la fin du mercato de Lyon

Pour rappel, l’OL avait fini 1er de la poule unique (de 36 équipes) à l’issue de la phase de ligue de la Ligue Europa, la saison dernière. Qualifiée directement pour les 8es de finale, l’équipe de Paulo Fonseca avait été éliminée par le Celta Vigo.