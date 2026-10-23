Accueil - Mercato OM - OM : Genesio valide le décalage du match contre Le Havre

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La Ligue de football professionnel (LFP) songe à repousser le coup d’envoi d’OM-Le Havre à 20h45 ce dimanche, plutôt qu’à 17h15, afin d’ajuster la programmation de la 8e journée de Ligue 1. Bruno Genesio n’y voit aucun obstacle sportif. Pourtant, le technicien marseillais s’inquiète pour les supporters, les premiers touchés par ce changement.

OM-Le Havre : Une programmation suspendue au dossier PSG-OL

Le calendrier officiel de la 8e journée de Ligue 1 flotte à cause d’un éventuel report de PSG-OL. La LFP a donc soumis à l’Olympique de Marseille et au Havre AC l’idée de jouer leur match à 20h45, d’après L’Équipe. Programmé à 17h15 au départ, ce match pourrait ainsi devenir l’affiche de clôture de la journée.

Pour l’instant, l’OM n’a pas rendu de réponse définitive à cette proposition de la LFP. Ce décalage permettrait à la LFP de réorganiser le calendrier selon l’évolution du dossier PSG-Lyon. Le nouvel horaire dépend donc d’une décision officielle, qui reste encore à prendre et devra fixer les modalités exactes de ce changement éventuel.

Bruno Genesio privilégie le confort des supporters

Interrogé en conférence de presse, après la défaite de l’OM face au Sturm Graz (0-1) en Ligue Europa, Bruno Genesio a minimisé l’impact sportif d’un coup d’envoi à 20h45. « Ce ne serait pas un problème de jouer à 20h45, dans la préparation du match. Cela ne changera pas grand-chose par rapport à l’horaire initial de 17h15 », a-t-il expliqué. L’entraîneur de l’OM émet cependant une réserve pour les supporters qui avaient déjà calé leur dimanche sur l’horaire initial de 17h15.

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« Après, c’est plus par rapport à nos supporters, des gens avaient prévu de venir à un horaire, ils avaient peut-être des choses prévues ce soir-là, ils ne pourront peut-être pas se rendre au Vélodrome. C’est plus dans ce sens-là, que cela nous gêne au niveau du club », a précisé Genesio. Son inquiétude vise donc moins la préparation de son équipe que les conséquences pratiques d’un changement annoncé si tardivement.

Un changement d’horaire aux conséquences concrètes

Entre 17h15 et 20h45, il y a trois heures et trente minutes d’écart. Pour les supporters qui doivent organiser leurs déplacements, surtout ceux venus de loin, ce décalage peut changer les conditions de transport et l’heure du retour. Les abonnés comme spectateurs occasionnels pourraient donc devoir revoir leur organisation si la proposition était confirmée.

La situation dépend maintenant de la décision de la LFP et de la position définitive des deux clubs concernés. Aucun changement n’est encore acquis tant que la programmation officielle n’a pas été confirmée. En attendant, Bruno Genesio a nettement séparé les deux enjeux. L’horaire ne perturberait pas sa préparation sportive, mais il pourrait compliquer la venue d’une partie du public marseillais au stade Vélodrome.