Accueil - Mercato OM - L’OM chute à Sturm Graz (1-0), Genesio sans solution

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Le pari de Bruno Genesio n’a pas été concluant en Ligue Europa. Son OM concède une troisième défaite face à Sturm Graz (1-0). Les Phocéens se rapprochent d’une élimination précoce.

OM : Le cauchemar continue pour Bruno Genesio en Ligue Europa

La campagne européenne de l’Olympique de Marseille vire au cauchemar. Pourtant, les hommes de Bruno Genesio avaient repris confiance en championnat. Ils avaient enchainé deux victoire Troyes (0-2) et Angers (4-1). Ils semblaient déterminés à sortir de cette mauvaise passe en Ligue Europa.

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Sauf que l’objectif n’a pas été atteint ce jeudi soir en Autriche. Les hommes de Bruno Genesio ont perdu la bataille face au Sturm Graz (1-0). Il s’agit de la troisième défaite en autant de sorties. Les Phocéens ayant déjà perdu contre le Besiktas (1-4) et l’Olympiakos (0-1).

Une erreur de relance a tout changé

Le match a basculé très tôt. Peu après le quart d’heure, une relance manquée de Nouhoum Kamissoko a profité à Luca Weinhandl. Ce dernier a servi Oumar Diakité pour l’ouverture du score. Cette erreur a coûté un but à l’OM. Les Marseillais n’ont cependant jamais réussi à recoller au score.

L’OM a dominé la possession, à environ 72 %. Cette maîtrise est restée stérile. La première frappe cadrée des Phocéens n’est arrivée qu’à la 70e minute. Et le seul vrai frisson est venu d’un poteau de Keyliane Abdallah avant la pause. Tandis que Jeffrey De Lange a dû sortir des arrêts importants pour éviter une défaite plus lourde.

L’élimination se rapproche

La situation devient alarmante pour Bruno Genesio et ses troupes. Les Phocéens comptent zéro point après trois journées. L’Olympique de Marseille occupe dorénavant la 34e place sur 36. Les bons résultats récents en Ligue 1 n’auront donc pas suffi.

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Bruno Genesio et ses joueurs devront réagir très vite pour garder un espoir de qualification. Dans le cas contraire, ils pourraient tirer un trait sur cette compétition européenne. Le prochain match contre le Bayer Leverkusen, prévu le 5 novembre prochain, sera décisif.