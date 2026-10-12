Accueil - Mercato OM - Mercato OM : Francis Amuzu, une piste qui mérite réflexion

L’OM a besoin de solutions offensives, ce qui explique son intérêt pour Francis Amuzu, présenté comme un profil intéressant. L’ailier belge d’origine ghanéenne possède des qualités et une situation contractuelle favorables aux Marseillais.

Mercato OM : Génésio pourrait accueillir un belge

Le mercato de l’Olympique de Marseille a été le plus plat sous la gouvernance de Frank McCourt. Bruno Génésio, qui n’a pas vu avancer les dossiers dans ce désert transactionnel, doit aujourd’hui composer avec un effectif limité, faute de recrues lors du dernier mercato, mais aussi en raison des départs de joueurs qu’il espérait garder sous ses ordres. Cela explique la situation difficile que traverse actuellement le club phocéen, 13e de Ligue 1 malgré sa victoire (0-2) dimanche face à Troyes. Pour construire un effectif compétitif, les dirigeants doivent identifier des profils capables de répondre à des besoins précis, tout en conservant une certaine maîtrise de leurs dépenses.

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Francis Amuzu pourrait entrer dans cette catégorie. Formé à Anderlecht, l’ailier s’est notamment distingué par sa vitesse, sa capacité à provoquer balle au pied et son activité sur les côtés. Son profil mérite une analyse, même si l’intérêt supposé de l’OM, évoqué par ses représentants, n’en est qu’à un stade embryonnaire.

Mercato OM : Francis Amuzu possède des qualités recherchées

L’une des principales caractéristiques de Francis Amuzu réside dans sa faculté à accélérer sur les premiers mètres. Cette explosivité lui permet d’attaquer les espaces derrière les défenseurs et de créer des situations dangereuses lorsque son équipe récupère rapidement le ballon.

Pour Marseille, disposer d’un tel joueur pourrait représenter une option tactique d’une grande importance après le départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Face aux adversaires regroupés, les différences individuelles deviennent souvent déterminantes. Un ailier capable d’éliminer son vis-à-vis peut provoquer des déséquilibres, attirer plusieurs défenseurs, voire libérer des espaces pour ses partenaires.

Le Belge d’origine ghanéenne possède également l’avantage de pouvoir évoluer sur les deux côtés de l’attaque. Cette polyvalence faciliterait son intégration dans plusieurs organisations offensives.

Son profil comporte néanmoins des limites.

La vitesse ne garantit pas une efficacité constante. Pour s’imposer durablement dans un club aussi exposé que l’OM, l’ailier devrait démontrer une régularité suffisante dans ses derniers gestes, notamment ses centres, ses passes décisives et ses choix devant le but. Il ne brille pas forcément par ses qualités à Grêmio Porto Alegre, avec lequel il sera en fin de contrat le 31 décembre.

OM : un recrutement à étudier selon les contraintes financières

L’intérêt théorique d’Amuzu doit également être examiné sous l’angle économique. L’Olympique de Marseille évolue dans un environnement où ses ambitions sportives nécessitent des investissements importants, un sujet sur lequel son actionnaire Frank McCourt n’apporte pas toujours de réponses concrètes et durables.

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Amuzu sera disponible fin décembre. Son contrat avec le club brésilien arrive à son terme et il ne souhaiterait pas rester sur place. Le natif d’Accra rêve de retrouver le football européen, où il a été formé. La Ligue 1, et plus particulièrement l’OM, qui pourrait donner une incroyable visibilité à sa carrière, l’intéresserait au plus haut point.

À l’inverse, son recrutement ne présenterait un véritable intérêt que si Marseille identifiait un besoin correspondant à ses caractéristiques. Accumuler les joueurs offensifs sans complémentarité suffisante risquerait de réduire l’efficacité de l’investissement.

Pourquoi Amuzu pourrait devenir une vraie solution

Au-delà de ses qualités individuelles, Francis Amuzu présente une caractéristique intéressante : il peut contribuer à accélérer le jeu sans nécessairement monopoliser le ballon.

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Ses appels dans la profondeur offrent des solutions différentes de celles d’un ailier qui privilégierait les combinaisons courtes. Cette variété peut devenir précieuse lorsque Marseille doit modifier son animation offensive pendant une rencontre.

Son éventuelle arrivée devrait cependant répondre à une réflexion de l’entraîneur Bruno Génésio, qui passerait présentement au peigne fin son profil, notamment sa capacité à contribuer à l’équilibre collectif. Les responsabilités défensives des joueurs de couloir, leur complémentarité avec les latéraux et leur capacité à maintenir l’intensité constituent des critères chers aux yeux de l’ex-coach rennais.

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Francis Amuzu possède des arguments pour figurer dans une réflexion sur le recrutement offensif de l’Olympique de Marseille. Cela ne signifie pas qu’une négociation existe, malgré les contacts évoqués par ses proches. À ce stade, son nom relève d’une hypothèse de recrutement, dont la pertinence dépendrait avant tout des besoins identifiés par l’OM, qui ne manquera pas de prendre en compte l’aspect financier.

La valeur marchande du joueur est estimée à 9 millions d’euros, même s’il pourrait rejoindre l’OM gratuitement, sans indemnité de transfert. Son salaire, lui, se négocierait autour de 2,4 millions d’euros par saison, une somme largement dans les cordes du club phocéen, qui devra privilégier des solutions peu coûteuses.