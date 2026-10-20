OM-Havre : Clément Turpin au sifflet, Marseille s’inquiète

L’OM tentera d’écraser ce dimanche la lanterne rouge du championnat Le Havre. La nomination de Clément Turpin pour diriger ce choc provoque cependant une vive inquiétude à Marseille.

OM-Le Havre : La nomination de Clément Turpin fait déjà jaser

Bruno Genesio respire un peu mieux après un début de saison catastrophique. Son Olympique de Marseille a retrouvé des couleurs en Ligue 1 et peut préparer la suite avec davantage de calme. Le technicien de 60 ans aborde cette semaine avec confiance.

L’OM se rend ce jeudi en Autriche pour y affronter le Sturm Graz en Ligue Europa. Puis viendra la réception du Havre dimanche au stade Vélodrome. Ces deux rendez-vous n’ont certes pas le même enjeu. Mais ais ils demandent la même concentration pour préserver la dynamique.

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D’ailleurs, l’annonce de l’arbitre du match face aux Normands a immédiatement provoqué des remous. Clément Turpin sera au sifflet. L’arbitre français n’a pas laissé que de bons souvenirs aux supporters phocéens. Ceux-ci se sont vite exprimés sur X :

Des supporters de l’Olympique de Marseille mécontents

« La ville a déjà été pillée, je crois qu’on n’a pas besoin d’un vol de plus » ; « 2 victoires d’affilée, c’est déjà trop pour la LFP, ils envoient leur meilleur atout pour nous stopper » ; « Ah ça y est, 2 victoires de suite, c’est trop, c’est aberrant » ; « Félicitations à vous les Havrais pour votre première victoire » ou encore « Bah oui, l’OM essaie d’aller mieux, bim, faut contrer ça ».

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Ces commentaires entre ironie et défiance montrent qu’une partie du public de l’OM reste méfiante envers l’arbitrage. La mission paraît pourtant accessible sur le papier. Le Havre est lanterne rouge du championnat. Le club vit une saison très compliquée. Tandis que l’équipe de Bruno Genesio a retrouvé la 9e après sa victoire à Angers (5-2).

Une victoire pour apaiser les tensions

Marseille partira largement favori pour cette rencontre à domicile. Une victoire permettrait aux Marseillais de poursuivre leur remontée au classement. Elle contribuerait surtout à apaiser les tensions avec les tribunes.

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Cela n’est pas anodin dans une ville où la passion peut vite basculer. Il reste à Bruno Genesio et à ses joueurs de transformer cette confiance retrouvée en résultat, sans se laisser distraire par la désignation de l’homme au sifflet.