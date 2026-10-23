Aucun report, l’OM affrontera Le Havre à l’heure prévue

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L’OM de Bruno Genesio fera face au Havre ce dimanche à partir de 17h15. Les discussions autour d’un éventuel report du match n’ont pas abouti. L’horaire initial est maintenu.

OM-Le Havre : Genesio ne voyait pas vraiment d’obstacle pour le report

Bruno Genesio avait ouvert la porte à un changement d’horaire. Après la défaite à Graz face au Sturm (1-0) en Ligue Europa, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a été interrogé sur l’idée de décaler OM-Le Havre de 17h15 à 20h45. Sa réponse était claire.

« Ce ne sera pas un problème de jouer à 20h45 contre Le Havre pour mon staff et moi, au niveau de la préparation. On n’a pas encore de réponse définitive à ce sujet. » Bruno Genesio a cependant émis une réserve pour les supporters. Ceux-ci ont déjà organisé leur dimanche autour de l’horaire initial de 17h15. Et le verdict est finalement connu.

Le coup d’envoi du match ne bouge pas

La date et l’heure sont maintenues. RMC Sport rapporte que les Marseillais recevront bel et bien Le Havre ce dimanche à partie 17h15. L’hypothèse d’un décalage était née de l’incertitude autour du PSG-OL. Ce choc doit clore la huitième journée de Ligue 1 à 20h45.

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Ce match au Parc des princes pourrait être reporté en raison des manifestations pour la « vie moins chère » mobilisant les forces de l’ordre. Ligue 1+ avait donc envisagé de placer OM-Le Havre en soirée. Ce changement exigeait l’accord des deux clubs, ainsi qu’une étude des autorités.

La LFP maintien sa décision

La LFP, sollicitée par la Préfecture de police de Paris, ne souhaiterait pas reporter PSG-OL. Elle précise cependant qu’elle se pliera aux décisions des autorités compétentes. Le diffuseur reste pour le moment dans l’incertitude pour son affiche du dimanche soir.

Si la Préfecture acte le report de PSG-OL, il faudra encore trouver un autre match pour combler ce créneau. Cinq autres rencontres sont au programme dimanche : Monaco-Lille (15h), puis Angers-Lorient, Auxerre-Le Mans, Rennes-Strasbourg et Toulouse-Troyes, toutes à 17h15. L’Olympique de Marseille, de son côté, devra réagir à domicile après la déconvenue européenne.