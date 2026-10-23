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Palmarès Ballon d’Or : la liste des vainqueurs depuis 1956

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Ballon d'Or Ousmane Dembélé vs Lamine Yamal
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Soixante-neuf trophées, quarante-sept joueurs, et un nom qui écrase tous les autres. Le palmarès du Ballon d’Or s’ouvre en 1956 sur Stanley Matthews, ailier de Blackpool âgé de 41 ans, et compte depuis l’an passé un sixième Français avec Ousmane Dembélé. Voici la liste des gagnants du Ballon d’Or depuis 1956, année par année, avec les records, les Bleus couronnés et le seul Africain sacré.

L’essentiel : Lionel Messi détient le record avec 8 Ballons d’Or, devant Cristiano Ronaldo (5). La France totalise 8 trophées pour six joueurs (Kopa, Platini, Papin, Zidane, Benzema, Dembélé), autant que l’Argentine. George Weah, en 1995, reste l’unique lauréat africain. Aucun trophée n’a été remis en 2020.

Palmarès du Ballon d’Or : la liste complète des vainqueurs depuis 1956

Le club indiqué est celui du joueur au moment du sacre. Alfredo Di Stéfano et Omar Sívori, tous deux nés en Argentine, apparaissent sous la nationalité de leur sélection d’adoption, l’Espagne et l’Italie.

AnnéeVainqueurNationalitéClub au moment du sacre
1956Stanley MatthewsAngleterreBlackpool
1957Alfredo Di StéfanoEspagneReal Madrid
1958Raymond KopaFranceReal Madrid
1959Alfredo Di StéfanoEspagneReal Madrid
1960Luis SuárezEspagneFC Barcelone
1961Omar SívoriItalieJuventus
1962Josef MasopustTchécoslovaquieDukla Prague
1963Lev YachineURSSDynamo Moscou
1964Denis LawÉcosseManchester United
1965EusébioPortugalBenfica
1966Bobby CharltonAngleterreManchester United
1967Flórián AlbertHongrieFerencváros
1968George BestIrlande du NordManchester United
1969Gianni RiveraItalieAC Milan
1970Gerd MüllerRFABayern Munich
1971Johan CruyffPays-BasAjax Amsterdam
1972Franz BeckenbauerRFABayern Munich
1973Johan CruyffPays-BasFC Barcelone
1974Johan CruyffPays-BasFC Barcelone
1975Oleg BlokhineURSSDynamo Kiev
1976Franz BeckenbauerRFABayern Munich
1977Allan SimonsenDanemarkBorussia Mönchengladbach
1978Kevin KeeganAngleterreHambourg SV
1979Kevin KeeganAngleterreHambourg SV
1980Karl-Heinz RummeniggeRFABayern Munich
1981Karl-Heinz RummeniggeRFABayern Munich
1982Paolo RossiItalieJuventus
1983Michel PlatiniFranceJuventus
1984Michel PlatiniFranceJuventus
1985Michel PlatiniFranceJuventus
1986Igor BelanovURSSDynamo Kiev
1987Ruud GullitPays-BasAC Milan
1988Marco van BastenPays-BasAC Milan
1989Marco van BastenPays-BasAC Milan
1990Lothar MatthäusAllemagneInter Milan
1991Jean-Pierre PapinFranceOlympique de Marseille
1992Marco van BastenPays-BasAC Milan
1993Roberto BaggioItalieJuventus
1994Hristo StoitchkovBulgarieFC Barcelone
1995George WeahLiberiaAC Milan
1996Matthias SammerAllemagneBorussia Dortmund
1997RonaldoBrésilInter Milan
1998Zinedine ZidaneFranceJuventus
1999RivaldoBrésilFC Barcelone
2000Luís FigoPortugalReal Madrid
2001Michael OwenAngleterreLiverpool
2002RonaldoBrésilReal Madrid
2003Pavel NedvědRépublique tchèqueJuventus
2004Andriy ShevchenkoUkraineAC Milan
2005RonaldinhoBrésilFC Barcelone
2006Fabio CannavaroItalieReal Madrid
2007KakáBrésilAC Milan
2008Cristiano RonaldoPortugalManchester United
2009Lionel MessiArgentineFC Barcelone
2010Lionel MessiArgentineFC Barcelone
2011Lionel MessiArgentineFC Barcelone
2012Lionel MessiArgentineFC Barcelone
2013Cristiano RonaldoPortugalReal Madrid
2014Cristiano RonaldoPortugalReal Madrid
2015Lionel MessiArgentineFC Barcelone
2016Cristiano RonaldoPortugalReal Madrid
2017Cristiano RonaldoPortugalReal Madrid
2018Luka ModrićCroatieReal Madrid
2019Lionel MessiArgentineFC Barcelone
2020Non attribué (pandémie de Covid-19)
2021Lionel MessiArgentineParis Saint-Germain
2022Karim BenzemaFranceReal Madrid
2023Lionel MessiArgentineInter Miami
2024RodriEspagneManchester City
2025Ousmane DembéléFranceParis Saint-Germain
2026Désigné le 26 octobre 2026

Le règlement a souvent bougé en route. Réservé aux joueurs européens jusqu’en 1994, le trophée s’ouvre en 1995 aux étrangers évoluant en Europe, puis à tous les joueurs de la planète en 2007. De 2010 à 2015, il fusionne avec la distinction de la FIFA sous le nom de Ballon d’Or FIFA. Depuis 2022, le jury juge une saison sportive et non plus une année civile.

Messi, Ronaldo, Platini : qui détient le record de Ballons d’Or ?

Huit. Le total de Messi paraît hors d’atteinte pour longtemps. L’Argentin en a soulevé six avec le FC Barcelone entre 2009 et 2019, un septième sous le maillot du PSG en 2021, puis un huitième en 2023, alors qu’il jouait déjà à l’Inter Miami, porté par le titre mondial décroché au Qatar. Cristiano Ronaldo suit avec cinq sacres, le premier à Manchester United en 2008, les quatre autres au Real Madrid.

Les deux hommes se sont partagé le trophée de 2008 à 2017 sans laisser la moindre miette. Luka Modrić a cassé la série en 2018. Derrière eux, Johan Cruyff, Michel Platini et Marco van Basten en comptent trois chacun. Platini a été le premier à l’emporter trois fois de suite, de 1983 à 1985, avant que Messi ne pousse la série à quatre entre 2009 et 2012.

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Chez les clubs, le Real Madrid et le FC Barcelone se tiennent à 12 trophées chacun, loin devant la Juventus et l’AC Milan (8). Le Paris Saint-Germain en possède désormais deux, avec Messi puis Dembélé. Un détail que beaucoup oublient : un seul gardien figure au palmarès, le Soviétique Lev Yachine, en 1963.

Six Français ont gagné le Ballon d’Or, de Kopa à Dembélé

La France partage la tête du classement des nations avec l’Argentine, mais pas de la même manière. Les huit trophées argentins portent tous la signature de Messi. Les huit français se répartissent entre six joueurs.

  • Raymond Kopa (1958, Real Madrid) ouvre la voie quelques mois après la troisième place des Bleus à la Coupe du monde en Suède.
  • Michel Platini (1983, 1984, 1985, Juventus) réussit le triplé, avec l’Euro 1984 gagné à domicile au milieu.
  • Jean-Pierre Papin (1991, Olympique de Marseille) reste le seul lauréat de l’histoire de l’OM.
  • Zinedine Zidane (1998, Juventus) est récompensé après ses deux buts de la tête en finale du Mondial contre le Brésil.
  • Karim Benzema (2022, Real Madrid) est couronné à 34 ans, au terme d’une saison bouclée par la Ligue des champions.
  • Ousmane Dembélé (2025, Paris Saint-Germain) l’emporte devant Lamine Yamal et Vitinha, après le triplé du PSG et la première Ligue des champions du club.

Le sacre de Dembélé a une portée particulière pour le championnat de France : aucun Français n’avait reçu le trophée en jouant en Ligue 1 depuis Papin, trente-quatre ans plus tôt.

George Weah, seul Africain au palmarès du Ballon d’Or

L’année même où le trophée s’ouvre aux joueurs non européens, George Weah le remporte. Nous sommes en 1995 : le Libérien sort d’une saison où il a terminé meilleur buteur de la Ligue des champions avec le PSG, avant de rejoindre l’AC Milan. Plus de trente ans après, aucun autre joueur africain n’a été sacré.

Sadio Mané s’en est approché en 2022, deuxième derrière Benzema. Le Sénégalais fait encore partie des 30 nommés cette année, aux côtés du Marocain Achraf Hakimi, pilier du PSG. Leur saison est à suivre, comme celle des autres internationaux, dans notre rubrique foot monde.

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Pour la première fois, la cérémonie se tient à Londres, au London Palladium, avec Thierry Henry et Kate Scott à la présentation. Cinq Français figurent parmi les 30 nommés : Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise, William Saliba et Dayot Upamecano. Le succès de l’un d’eux donnerait un neuvième trophée à la France, qui passerait seule en tête des nations.

Une victoire de Dembélé aurait une autre conséquence : il deviendrait le onzième joueur à remporter le Ballon d’Or au moins deux fois. Messi, de nouveau nommé à 39 ans, garde en théorie la possibilité de porter son record à neuf. L’horaire et la diffusion de la soirée sont détaillés dans notre guide du Ballon d’Or 2026 et des chances françaises.

Questions fréquentes sur le palmarès du Ballon d’Or

Qui a gagné le plus de Ballons d’Or ?

Lionel Messi, avec 8 trophées : 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 et 2023. Cristiano Ronaldo est deuxième avec 5 victoires.

Combien de Français ont remporté le Ballon d’Or ?

Six joueurs pour huit trophées : Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998), Karim Benzema (2022) et Ousmane Dembélé (2025).

Quel joueur africain a gagné le Ballon d’Or ?

George Weah, en 1995, est le seul. Le Libérien jouait alors à l’AC Milan après trois saisons au PSG.

Pourquoi le Ballon d’Or n’a-t-il pas été décerné en 2020 ?

L’édition 2020 a été annulée en raison de la pandémie de Covid-19, qui avait interrompu les championnats pendant plusieurs mois. C’est la seule année sans lauréat depuis 1956.

Qui a gagné le Ballon d’Or 2025 ?

Ousmane Dembélé, attaquant du Paris Saint-Germain, sacré le 22 septembre 2025 à Paris devant Lamine Yamal et Vitinha.

Quand sera remis le Ballon d’Or 2026 ?

Le lundi 26 octobre 2026 à 21 heures, heure de Paris, au London Palladium de Londres.

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