Afficher l’index Masquer l’index
- Palmarès du Ballon d’Or : la liste complète des vainqueurs depuis 1956
- Messi, Ronaldo, Platini : qui détient le record de Ballons d’Or ?
- Six Français ont gagné le Ballon d’Or, de Kopa à Dembélé
- George Weah, seul Africain au palmarès du Ballon d’Or
- Ballon d’Or 2026 : ce qui peut changer lundi soir
- Questions fréquentes sur le palmarès du Ballon d’Or
Soixante-neuf trophées, quarante-sept joueurs, et un nom qui écrase tous les autres. Le palmarès du Ballon d’Or s’ouvre en 1956 sur Stanley Matthews, ailier de Blackpool âgé de 41 ans, et compte depuis l’an passé un sixième Français avec Ousmane Dembélé. Voici la liste des gagnants du Ballon d’Or depuis 1956, année par année, avec les records, les Bleus couronnés et le seul Africain sacré.
L’essentiel : Lionel Messi détient le record avec 8 Ballons d’Or, devant Cristiano Ronaldo (5). La France totalise 8 trophées pour six joueurs (Kopa, Platini, Papin, Zidane, Benzema, Dembélé), autant que l’Argentine. George Weah, en 1995, reste l’unique lauréat africain. Aucun trophée n’a été remis en 2020.
Palmarès du Ballon d’Or : la liste complète des vainqueurs depuis 1956
Le club indiqué est celui du joueur au moment du sacre. Alfredo Di Stéfano et Omar Sívori, tous deux nés en Argentine, apparaissent sous la nationalité de leur sélection d’adoption, l’Espagne et l’Italie.
|Année
|Vainqueur
|Nationalité
|Club au moment du sacre
|1956
|Stanley Matthews
|Angleterre
|Blackpool
|1957
|Alfredo Di Stéfano
|Espagne
|Real Madrid
|1958
|Raymond Kopa
|France
|Real Madrid
|1959
|Alfredo Di Stéfano
|Espagne
|Real Madrid
|1960
|Luis Suárez
|Espagne
|FC Barcelone
|1961
|Omar Sívori
|Italie
|Juventus
|1962
|Josef Masopust
|Tchécoslovaquie
|Dukla Prague
|1963
|Lev Yachine
|URSS
|Dynamo Moscou
|1964
|Denis Law
|Écosse
|Manchester United
|1965
|Eusébio
|Portugal
|Benfica
|1966
|Bobby Charlton
|Angleterre
|Manchester United
|1967
|Flórián Albert
|Hongrie
|Ferencváros
|1968
|George Best
|Irlande du Nord
|Manchester United
|1969
|Gianni Rivera
|Italie
|AC Milan
|1970
|Gerd Müller
|RFA
|Bayern Munich
|1971
|Johan Cruyff
|Pays-Bas
|Ajax Amsterdam
|1972
|Franz Beckenbauer
|RFA
|Bayern Munich
|1973
|Johan Cruyff
|Pays-Bas
|FC Barcelone
|1974
|Johan Cruyff
|Pays-Bas
|FC Barcelone
|1975
|Oleg Blokhine
|URSS
|Dynamo Kiev
|1976
|Franz Beckenbauer
|RFA
|Bayern Munich
|1977
|Allan Simonsen
|Danemark
|Borussia Mönchengladbach
|1978
|Kevin Keegan
|Angleterre
|Hambourg SV
|1979
|Kevin Keegan
|Angleterre
|Hambourg SV
|1980
|Karl-Heinz Rummenigge
|RFA
|Bayern Munich
|1981
|Karl-Heinz Rummenigge
|RFA
|Bayern Munich
|1982
|Paolo Rossi
|Italie
|Juventus
|1983
|Michel Platini
|France
|Juventus
|1984
|Michel Platini
|France
|Juventus
|1985
|Michel Platini
|France
|Juventus
|1986
|Igor Belanov
|URSS
|Dynamo Kiev
|1987
|Ruud Gullit
|Pays-Bas
|AC Milan
|1988
|Marco van Basten
|Pays-Bas
|AC Milan
|1989
|Marco van Basten
|Pays-Bas
|AC Milan
|1990
|Lothar Matthäus
|Allemagne
|Inter Milan
|1991
|Jean-Pierre Papin
|France
|Olympique de Marseille
|1992
|Marco van Basten
|Pays-Bas
|AC Milan
|1993
|Roberto Baggio
|Italie
|Juventus
|1994
|Hristo Stoitchkov
|Bulgarie
|FC Barcelone
|1995
|George Weah
|Liberia
|AC Milan
|1996
|Matthias Sammer
|Allemagne
|Borussia Dortmund
|1997
|Ronaldo
|Brésil
|Inter Milan
|1998
|Zinedine Zidane
|France
|Juventus
|1999
|Rivaldo
|Brésil
|FC Barcelone
|2000
|Luís Figo
|Portugal
|Real Madrid
|2001
|Michael Owen
|Angleterre
|Liverpool
|2002
|Ronaldo
|Brésil
|Real Madrid
|2003
|Pavel Nedvěd
|République tchèque
|Juventus
|2004
|Andriy Shevchenko
|Ukraine
|AC Milan
|2005
|Ronaldinho
|Brésil
|FC Barcelone
|2006
|Fabio Cannavaro
|Italie
|Real Madrid
|2007
|Kaká
|Brésil
|AC Milan
|2008
|Cristiano Ronaldo
|Portugal
|Manchester United
|2009
|Lionel Messi
|Argentine
|FC Barcelone
|2010
|Lionel Messi
|Argentine
|FC Barcelone
|2011
|Lionel Messi
|Argentine
|FC Barcelone
|2012
|Lionel Messi
|Argentine
|FC Barcelone
|2013
|Cristiano Ronaldo
|Portugal
|Real Madrid
|2014
|Cristiano Ronaldo
|Portugal
|Real Madrid
|2015
|Lionel Messi
|Argentine
|FC Barcelone
|2016
|Cristiano Ronaldo
|Portugal
|Real Madrid
|2017
|Cristiano Ronaldo
|Portugal
|Real Madrid
|2018
|Luka Modrić
|Croatie
|Real Madrid
|2019
|Lionel Messi
|Argentine
|FC Barcelone
|2020
|Non attribué (pandémie de Covid-19)
|2021
|Lionel Messi
|Argentine
|Paris Saint-Germain
|2022
|Karim Benzema
|France
|Real Madrid
|2023
|Lionel Messi
|Argentine
|Inter Miami
|2024
|Rodri
|Espagne
|Manchester City
|2025
|Ousmane Dembélé
|France
|Paris Saint-Germain
|2026
|Désigné le 26 octobre 2026
Le règlement a souvent bougé en route. Réservé aux joueurs européens jusqu’en 1994, le trophée s’ouvre en 1995 aux étrangers évoluant en Europe, puis à tous les joueurs de la planète en 2007. De 2010 à 2015, il fusionne avec la distinction de la FIFA sous le nom de Ballon d’Or FIFA. Depuis 2022, le jury juge une saison sportive et non plus une année civile.
Messi, Ronaldo, Platini : qui détient le record de Ballons d’Or ?
Huit. Le total de Messi paraît hors d’atteinte pour longtemps. L’Argentin en a soulevé six avec le FC Barcelone entre 2009 et 2019, un septième sous le maillot du PSG en 2021, puis un huitième en 2023, alors qu’il jouait déjà à l’Inter Miami, porté par le titre mondial décroché au Qatar. Cristiano Ronaldo suit avec cinq sacres, le premier à Manchester United en 2008, les quatre autres au Real Madrid.
Les deux hommes se sont partagé le trophée de 2008 à 2017 sans laisser la moindre miette. Luka Modrić a cassé la série en 2018. Derrière eux, Johan Cruyff, Michel Platini et Marco van Basten en comptent trois chacun. Platini a été le premier à l’emporter trois fois de suite, de 1983 à 1985, avant que Messi ne pousse la série à quatre entre 2009 et 2012.À voirFC Nantes : Avant l’ASSE, Saïdou Sow sort une déclaration très osée
Chez les clubs, le Real Madrid et le FC Barcelone se tiennent à 12 trophées chacun, loin devant la Juventus et l’AC Milan (8). Le Paris Saint-Germain en possède désormais deux, avec Messi puis Dembélé. Un détail que beaucoup oublient : un seul gardien figure au palmarès, le Soviétique Lev Yachine, en 1963.
Six Français ont gagné le Ballon d’Or, de Kopa à Dembélé
La France partage la tête du classement des nations avec l’Argentine, mais pas de la même manière. Les huit trophées argentins portent tous la signature de Messi. Les huit français se répartissent entre six joueurs.
- Raymond Kopa (1958, Real Madrid) ouvre la voie quelques mois après la troisième place des Bleus à la Coupe du monde en Suède.
- Michel Platini (1983, 1984, 1985, Juventus) réussit le triplé, avec l’Euro 1984 gagné à domicile au milieu.
- Jean-Pierre Papin (1991, Olympique de Marseille) reste le seul lauréat de l’histoire de l’OM.
- Zinedine Zidane (1998, Juventus) est récompensé après ses deux buts de la tête en finale du Mondial contre le Brésil.
- Karim Benzema (2022, Real Madrid) est couronné à 34 ans, au terme d’une saison bouclée par la Ligue des champions.
- Ousmane Dembélé (2025, Paris Saint-Germain) l’emporte devant Lamine Yamal et Vitinha, après le triplé du PSG et la première Ligue des champions du club.
Le sacre de Dembélé a une portée particulière pour le championnat de France : aucun Français n’avait reçu le trophée en jouant en Ligue 1 depuis Papin, trente-quatre ans plus tôt.
George Weah, seul Africain au palmarès du Ballon d’Or
L’année même où le trophée s’ouvre aux joueurs non européens, George Weah le remporte. Nous sommes en 1995 : le Libérien sort d’une saison où il a terminé meilleur buteur de la Ligue des champions avec le PSG, avant de rejoindre l’AC Milan. Plus de trente ans après, aucun autre joueur africain n’a été sacré.
Sadio Mané s’en est approché en 2022, deuxième derrière Benzema. Le Sénégalais fait encore partie des 30 nommés cette année, aux côtés du Marocain Achraf Hakimi, pilier du PSG. Leur saison est à suivre, comme celle des autres internationaux, dans notre rubrique foot monde.
Ballon d’Or 2026 : ce qui peut changer lundi soir
Pour la première fois, la cérémonie se tient à Londres, au London Palladium, avec Thierry Henry et Kate Scott à la présentation. Cinq Français figurent parmi les 30 nommés : Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise, William Saliba et Dayot Upamecano. Le succès de l’un d’eux donnerait un neuvième trophée à la France, qui passerait seule en tête des nations.
Une victoire de Dembélé aurait une autre conséquence : il deviendrait le onzième joueur à remporter le Ballon d’Or au moins deux fois. Messi, de nouveau nommé à 39 ans, garde en théorie la possibilité de porter son record à neuf. L’horaire et la diffusion de la soirée sont détaillés dans notre guide du Ballon d’Or 2026 et des chances françaises.
Questions fréquentes sur le palmarès du Ballon d’Or
Qui a gagné le plus de Ballons d’Or ?
Lionel Messi, avec 8 trophées : 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 et 2023. Cristiano Ronaldo est deuxième avec 5 victoires.
Combien de Français ont remporté le Ballon d’Or ?
Six joueurs pour huit trophées : Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998), Karim Benzema (2022) et Ousmane Dembélé (2025).
Quel joueur africain a gagné le Ballon d’Or ?
George Weah, en 1995, est le seul. Le Libérien jouait alors à l’AC Milan après trois saisons au PSG.
Pourquoi le Ballon d’Or n’a-t-il pas été décerné en 2020 ?
L’édition 2020 a été annulée en raison de la pandémie de Covid-19, qui avait interrompu les championnats pendant plusieurs mois. C’est la seule année sans lauréat depuis 1956.
Qui a gagné le Ballon d’Or 2025 ?
Ousmane Dembélé, attaquant du Paris Saint-Germain, sacré le 22 septembre 2025 à Paris devant Lamine Yamal et Vitinha.
Quand sera remis le Ballon d’Or 2026 ?
Le lundi 26 octobre 2026 à 21 heures, heure de Paris, au London Palladium de Londres.À voirOL : les premières nouvelles de Kango après sa chute à Hoffenheim
Lire aussi : Ballon d’Or 2026 : Dembélé et deux autres Parisiens blessés