Accueil - FOOT MONDE - Palmarès Ballon d’Or : la liste des vainqueurs depuis 1956

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

Soixante-neuf trophées, quarante-sept joueurs, et un nom qui écrase tous les autres. Le palmarès du Ballon d’Or s’ouvre en 1956 sur Stanley Matthews, ailier de Blackpool âgé de 41 ans, et compte depuis l’an passé un sixième Français avec Ousmane Dembélé. Voici la liste des gagnants du Ballon d’Or depuis 1956, année par année, avec les records, les Bleus couronnés et le seul Africain sacré.

L’essentiel : Lionel Messi détient le record avec 8 Ballons d’Or, devant Cristiano Ronaldo (5). La France totalise 8 trophées pour six joueurs (Kopa, Platini, Papin, Zidane, Benzema, Dembélé), autant que l’Argentine. George Weah, en 1995, reste l’unique lauréat africain. Aucun trophée n’a été remis en 2020.

Palmarès du Ballon d’Or : la liste complète des vainqueurs depuis 1956

Le club indiqué est celui du joueur au moment du sacre. Alfredo Di Stéfano et Omar Sívori, tous deux nés en Argentine, apparaissent sous la nationalité de leur sélection d’adoption, l’Espagne et l’Italie.

Année Vainqueur Nationalité Club au moment du sacre 1956 Stanley Matthews Angleterre Blackpool 1957 Alfredo Di Stéfano Espagne Real Madrid 1958 Raymond Kopa France Real Madrid 1959 Alfredo Di Stéfano Espagne Real Madrid 1960 Luis Suárez Espagne FC Barcelone 1961 Omar Sívori Italie Juventus 1962 Josef Masopust Tchécoslovaquie Dukla Prague 1963 Lev Yachine URSS Dynamo Moscou 1964 Denis Law Écosse Manchester United 1965 Eusébio Portugal Benfica 1966 Bobby Charlton Angleterre Manchester United 1967 Flórián Albert Hongrie Ferencváros 1968 George Best Irlande du Nord Manchester United 1969 Gianni Rivera Italie AC Milan 1970 Gerd Müller RFA Bayern Munich 1971 Johan Cruyff Pays-Bas Ajax Amsterdam 1972 Franz Beckenbauer RFA Bayern Munich 1973 Johan Cruyff Pays-Bas FC Barcelone 1974 Johan Cruyff Pays-Bas FC Barcelone 1975 Oleg Blokhine URSS Dynamo Kiev 1976 Franz Beckenbauer RFA Bayern Munich 1977 Allan Simonsen Danemark Borussia Mönchengladbach 1978 Kevin Keegan Angleterre Hambourg SV 1979 Kevin Keegan Angleterre Hambourg SV 1980 Karl-Heinz Rummenigge RFA Bayern Munich 1981 Karl-Heinz Rummenigge RFA Bayern Munich 1982 Paolo Rossi Italie Juventus 1983 Michel Platini France Juventus 1984 Michel Platini France Juventus 1985 Michel Platini France Juventus 1986 Igor Belanov URSS Dynamo Kiev 1987 Ruud Gullit Pays-Bas AC Milan 1988 Marco van Basten Pays-Bas AC Milan 1989 Marco van Basten Pays-Bas AC Milan 1990 Lothar Matthäus Allemagne Inter Milan 1991 Jean-Pierre Papin France Olympique de Marseille 1992 Marco van Basten Pays-Bas AC Milan 1993 Roberto Baggio Italie Juventus 1994 Hristo Stoitchkov Bulgarie FC Barcelone 1995 George Weah Liberia AC Milan 1996 Matthias Sammer Allemagne Borussia Dortmund 1997 Ronaldo Brésil Inter Milan 1998 Zinedine Zidane France Juventus 1999 Rivaldo Brésil FC Barcelone 2000 Luís Figo Portugal Real Madrid 2001 Michael Owen Angleterre Liverpool 2002 Ronaldo Brésil Real Madrid 2003 Pavel Nedvěd République tchèque Juventus 2004 Andriy Shevchenko Ukraine AC Milan 2005 Ronaldinho Brésil FC Barcelone 2006 Fabio Cannavaro Italie Real Madrid 2007 Kaká Brésil AC Milan 2008 Cristiano Ronaldo Portugal Manchester United 2009 Lionel Messi Argentine FC Barcelone 2010 Lionel Messi Argentine FC Barcelone 2011 Lionel Messi Argentine FC Barcelone 2012 Lionel Messi Argentine FC Barcelone 2013 Cristiano Ronaldo Portugal Real Madrid 2014 Cristiano Ronaldo Portugal Real Madrid 2015 Lionel Messi Argentine FC Barcelone 2016 Cristiano Ronaldo Portugal Real Madrid 2017 Cristiano Ronaldo Portugal Real Madrid 2018 Luka Modrić Croatie Real Madrid 2019 Lionel Messi Argentine FC Barcelone 2020 Non attribué (pandémie de Covid-19) 2021 Lionel Messi Argentine Paris Saint-Germain 2022 Karim Benzema France Real Madrid 2023 Lionel Messi Argentine Inter Miami 2024 Rodri Espagne Manchester City 2025 Ousmane Dembélé France Paris Saint-Germain 2026 Désigné le 26 octobre 2026

Le règlement a souvent bougé en route. Réservé aux joueurs européens jusqu’en 1994, le trophée s’ouvre en 1995 aux étrangers évoluant en Europe, puis à tous les joueurs de la planète en 2007. De 2010 à 2015, il fusionne avec la distinction de la FIFA sous le nom de Ballon d’Or FIFA. Depuis 2022, le jury juge une saison sportive et non plus une année civile.

Messi, Ronaldo, Platini : qui détient le record de Ballons d’Or ?

Huit. Le total de Messi paraît hors d’atteinte pour longtemps. L’Argentin en a soulevé six avec le FC Barcelone entre 2009 et 2019, un septième sous le maillot du PSG en 2021, puis un huitième en 2023, alors qu’il jouait déjà à l’Inter Miami, porté par le titre mondial décroché au Qatar. Cristiano Ronaldo suit avec cinq sacres, le premier à Manchester United en 2008, les quatre autres au Real Madrid.

Les deux hommes se sont partagé le trophée de 2008 à 2017 sans laisser la moindre miette. Luka Modrić a cassé la série en 2018. Derrière eux, Johan Cruyff, Michel Platini et Marco van Basten en comptent trois chacun. Platini a été le premier à l’emporter trois fois de suite, de 1983 à 1985, avant que Messi ne pousse la série à quatre entre 2009 et 2012.

À voir

FC Nantes : Avant l’ASSE, Saïdou Sow sort une déclaration très osée

Chez les clubs, le Real Madrid et le FC Barcelone se tiennent à 12 trophées chacun, loin devant la Juventus et l’AC Milan (8). Le Paris Saint-Germain en possède désormais deux, avec Messi puis Dembélé. Un détail que beaucoup oublient : un seul gardien figure au palmarès, le Soviétique Lev Yachine, en 1963.

Six Français ont gagné le Ballon d’Or, de Kopa à Dembélé

La France partage la tête du classement des nations avec l’Argentine, mais pas de la même manière. Les huit trophées argentins portent tous la signature de Messi. Les huit français se répartissent entre six joueurs.

Raymond Kopa (1958, Real Madrid) ouvre la voie quelques mois après la troisième place des Bleus à la Coupe du monde en Suède.

(1958, Real Madrid) ouvre la voie quelques mois après la troisième place des Bleus à la Coupe du monde en Suède. Michel Platini (1983, 1984, 1985, Juventus) réussit le triplé, avec l’Euro 1984 gagné à domicile au milieu.

(1983, 1984, 1985, Juventus) réussit le triplé, avec l’Euro 1984 gagné à domicile au milieu. Jean-Pierre Papin (1991, Olympique de Marseille) reste le seul lauréat de l’histoire de l’OM.

(1991, Olympique de Marseille) reste le seul lauréat de l’histoire de l’OM. Zinedine Zidane (1998, Juventus) est récompensé après ses deux buts de la tête en finale du Mondial contre le Brésil.

(1998, Juventus) est récompensé après ses deux buts de la tête en finale du Mondial contre le Brésil. Karim Benzema (2022, Real Madrid) est couronné à 34 ans, au terme d’une saison bouclée par la Ligue des champions.

(2022, Real Madrid) est couronné à 34 ans, au terme d’une saison bouclée par la Ligue des champions. Ousmane Dembélé (2025, Paris Saint-Germain) l’emporte devant Lamine Yamal et Vitinha, après le triplé du PSG et la première Ligue des champions du club.

Le sacre de Dembélé a une portée particulière pour le championnat de France : aucun Français n’avait reçu le trophée en jouant en Ligue 1 depuis Papin, trente-quatre ans plus tôt.

George Weah, seul Africain au palmarès du Ballon d’Or

L’année même où le trophée s’ouvre aux joueurs non européens, George Weah le remporte. Nous sommes en 1995 : le Libérien sort d’une saison où il a terminé meilleur buteur de la Ligue des champions avec le PSG, avant de rejoindre l’AC Milan. Plus de trente ans après, aucun autre joueur africain n’a été sacré.

Sadio Mané s’en est approché en 2022, deuxième derrière Benzema. Le Sénégalais fait encore partie des 30 nommés cette année, aux côtés du Marocain Achraf Hakimi, pilier du PSG. Leur saison est à suivre, comme celle des autres internationaux, dans notre rubrique foot monde.

Ballon d’Or 2026 : ce qui peut changer lundi soir

Pour la première fois, la cérémonie se tient à Londres, au London Palladium, avec Thierry Henry et Kate Scott à la présentation. Cinq Français figurent parmi les 30 nommés : Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise, William Saliba et Dayot Upamecano. Le succès de l’un d’eux donnerait un neuvième trophée à la France, qui passerait seule en tête des nations.

Une victoire de Dembélé aurait une autre conséquence : il deviendrait le onzième joueur à remporter le Ballon d’Or au moins deux fois. Messi, de nouveau nommé à 39 ans, garde en théorie la possibilité de porter son record à neuf. L’horaire et la diffusion de la soirée sont détaillés dans notre guide du Ballon d’Or 2026 et des chances françaises.

Questions fréquentes sur le palmarès du Ballon d’Or

Qui a gagné le plus de Ballons d’Or ?

Lionel Messi, avec 8 trophées : 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 et 2023. Cristiano Ronaldo est deuxième avec 5 victoires.

Combien de Français ont remporté le Ballon d’Or ?

Six joueurs pour huit trophées : Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998), Karim Benzema (2022) et Ousmane Dembélé (2025).

Quel joueur africain a gagné le Ballon d’Or ?

George Weah, en 1995, est le seul. Le Libérien jouait alors à l’AC Milan après trois saisons au PSG.

Pourquoi le Ballon d’Or n’a-t-il pas été décerné en 2020 ?

L’édition 2020 a été annulée en raison de la pandémie de Covid-19, qui avait interrompu les championnats pendant plusieurs mois. C’est la seule année sans lauréat depuis 1956.

Qui a gagné le Ballon d’Or 2025 ?

Ousmane Dembélé, attaquant du Paris Saint-Germain, sacré le 22 septembre 2025 à Paris devant Lamine Yamal et Vitinha.

Quand sera remis le Ballon d’Or 2026 ?

Le lundi 26 octobre 2026 à 21 heures, heure de Paris, au London Palladium de Londres.

À voir

OL : les premières nouvelles de Kango après sa chute à Hoffenheim

Lire aussi : Ballon d’Or 2026 : Dembélé et deux autres Parisiens blessés