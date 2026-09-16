Accueil - Suivez l'actualité des grands clubs - LIGA : Le Real Madrid se fait peur, mais s’en sort face à Elche

Le Real Madrid s’est imposé 3-2, hier soir, sur la pelouse d’Elche, pour le compte de la 6e journée de Liga. Rejoints au score en l’espace de treize minutes, les Madrilènes ont arraché la victoire en toute fin de match par leur « super-sub » Carlos Espí.

Elche – Real Madrid : Sauvé par Carlos Espí, le Real s’en sort de justesse

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Carlos Espí délivre le Real Madrid au bout du suspense. Hier soir, en déplacement sur la pelouse d’Elche, les Madrilènes se sont imposés sur le fil 3-2, après avoir pourtant mené 2-0. Comme face à l’Inter en LDC, le Real Madrid s’est relâché et était tout proche de frôler la correctionnelle.

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Pourtant, la soirée avait bien commencé pour les hommes de José Mourinho. Entreprenant, le Real ouvre le score sur un splendide coup franc d’Arda Güler, bien aidé par la déviation involontaire de Matías Dituro (25e). Ce CSC prive le Turc de son 20e but sous les couleurs madrilènes. Les visiteurs profitent des largesses défensives d’Elche pour doubler la mise huit minutes plus tard. Le meilleur buteur de Liga, Kylian Mbappé, conclut parfaitement le caviar offert par Yan Diomandé.

En seconde période, le Real recule et va logiquement encaisser un premier but à la 71e, signé Abiel Osorio. Oublié par Dean Huijsen, l’attaquant argentin prend le meilleur sur Cucurella et catapulte le ballon au fond des filets. Recroquevillé dans sa propre moitié de terrain, le Real subit les assauts des locaux et va céder sur une frappe sensationnelle de l’entrant Fer Niño (83e).

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José Mourinho réagit et décide de faire entrer Endrick et Carlos Espí (86e), un choix qui s’avère payant cinq minutes plus tard. Sur un débordement côté gauche de Kylian Mbappé, Carlos Espí propulse le ballon au fond des filets pour donner la victoire aux siens. Un succès qui risque de soulager le technicien portugais, au vu de la performance contrastée de son équipe.

José Mourinho inquiet après la prestation poussive de son équipe

Présent en conférence de presse, José Mourinho a livré son ressenti après la victoire au forceps du Real Madrid : « Trois points et rien de plus. Évidemment, après la première mi-temps, nous avions tous le sentiment que nous pouvions en marquer trois, quatre ou cinq dans la seconde. Mais on a baissé d’intensité et on leur a laissé trop d’espace », confie-t-il devant les médias.

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Le « Special One » a fait part de son inquiétude après cette nouvelle baisse de régime surprenante de ses joueurs : « Les joueurs ont besoin de se reposer ; ils ont un jour de repos demain. Si on joue mal, de la première à la 90e minute, c’est très inquiétant. Si on alterne des moments de génie et d’autres où l’on est passif, où l’on attend, sans intensité… Bien sûr que c’est préoccupant », affirme-t-il malgré la victoire.

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L’ancien coach de Manchester United regrette avant tout le manque de réalisme de son équipe : « Ce sont des matchs déjà joués, où l’on a des occasions de les conclure et on ne les saisit pas. Après avoir raté l’occasion, on passe d’une situation facile à une perte de contrôle. On n’a pas marqué. Quand tout semble facile, on laisse des choses en suspens. » Le tacticien madrilène pourra néanmoins être satisfait de son coaching payant, avec l’entrée déterminante de Carlos Espí.

Carlos Espí encore décisif

Butteur contre l’Espanyol, dix minutes seulement après son entrée en jeu, hier soir, il n’aura suffi qu’à peine cinq minutes à Carlos Espí pour récidiver. Acheté pour plus de 25 millions d’euros, cet été, le jeune Madrilène prouve que la direction madrilène a bien fait de miser sur lui.

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Arrivé en provenance de Levante, l’Espagnol avait complètement explosé en fin de saison (11 buts sur les six dernier mois) et aura largement contribué au maintien de son club formateur. Clinique devant le but, le numéro 19 du Real Madrid avait du mal à cacher son émotion lors de sa présentation officielle : « Être au Real Madrid est une source de fierté. Je suis très heureux pour ma famille et pour moi-même. Je vais tout donner pour ce club. »

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De nouveau buteur hier soir, José Mourinho a loué la contribution de sa jeune pépite tout en reconnaissant son pari risqué : « Il joue bien, il contribue à l’équipe. Il a un joueur exceptionnel devant lui (Mbappé). Jouer avec les deux ensembles n’est pas facile. Avec les changements en fin de match, j’ai tout risqué », a-t-il admis à l’issue du match.

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Grâce à sa victoire retentissante face à Elche, le Real Madrid revient provisoirement à égalité de points avec le Barça en tête de la Liga. Inoffensif en seconde période, José Mourinho pourra remercier Carlos Espí d’avoir sauvé les Madrilènes d’une nouvelle déconvenue.