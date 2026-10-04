Accueil - PSG mercato - PSG : Zinedine Zidane déclare sa flamme au Paris Saint Germain

À la veille du match contre la Belgique au Stade de France, Zinedine Zidane a été interrogé sur le PSG. Le sélectionneur de l’équipe de France a publiquement reconnu qu’il appréciait ce que fait le club parisien depuis l’arrivée de Luis Enrique.

Zinedine Zidane apprécie le jeu du PSG

Présent en conférence de presse ce jour, Zinedine Zidane a été interrogé sur le Paris Saint Germain. Et le sélectionneur est un grand fan du travail de Luis Enrique. Au moment, où le club de la capitale vient d’enchaîner deux sacres consécutifs en Ligue des champions en pratiquant un football, qui fait plaisir à voir, le coach de l’équipe de France a emboîté le pas.

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À la veille du dernier match des Bleus lors de cette trêve internationale d’octobre, qui compte pour la quatrième journée de la Ligue des Nations, lundi soir contre la Belgique au Stade de France, l’ancien stratège du Real Madrid a reconnu qu’il appréciait le style parisien.

« Le PSG ? Ah oui, il y a beaucoup de principes de jeu que j’apprécie. C’est une équipe qui entreprend, qui va chercher très haut son adversaire. Elle veut jouer avec le ballon et ne pas courir derrière. C’est tout ce que j’aime. Ce sont mes principes de jeu », a notamment indiqué Zidane au micro de Téléfoot ce dimanche matin.

« J’étais meneur de jeu et je n’aimais pas courir derrière le ballon. C’est pour ça que l’on doit encore travailler et ne pas avoir que simplement une possession stérile, sur les 30 à 40 derniers mètres, il faut avoir cette accélération et trouver certaines failles qui nous permettent d’être plus dangereux, mais ça va venir », a poursuivi le Champion du monde 98.

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Le PSG a émerveillé la planète football durant ces deux dernières saisons en remportant quasiment tous les trophées, notamment le doublé en Ligue des Champions. Le Paris Saint Germain se distingue également par un jeu très séduisant et Zinedine Zidane observe attentivement cette équipe. On le sait, Luis Enrique et Zinedine Zidane ont une haute estime l’un pour l’autre.

Et ce n’est pas parce que Zinedine Zidane a l’image de Marseille collée à la peau que ce dernier ne dira pas ce qu’il pense du Paris SG. La rivalité entre le Paris Saint Germain, où son nom avait parfois été cité pour devenir l’entraîneur, et l’Olympique de Marseille, dont il n’a pas réellement été proche sur le plan professionnel, n’a plus vraiment lieu d’exister pour Zinedine Zidane.

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Ce dernier souhaite seulement réunir les meilleurs joueurs français et force est de reconnaître qu’ils sont plus au Paris Saint Germain qu’à l’OM.