Accueil - Mercato OL - OL : Pavel Šulc voit rouge avec la Tchéquie, Santi Denia le defend

Pavel Šulc traverse une période compliquée avec la Tchéquie après son expulsion contre l’Angleterre. Suspendu pour le prochain match, son sélectionneur Santi Denia continue de compter sur lui. Le milieu offensif de l’OL reste également suivi par l’Atlético Madrid, Aston Villa et la Juventus où son nom pourrait animer le prochain mercato.

OL : Pourquoi Pavel Šulc traverse-t-il une période compliquée en sélection ?

D’après les informations d’Olympique et Lyonnais, Pavel Šulc a vécu une nouvelle soirée difficile avec la Tchéquie mardi contre l’Angleterre. Le joueur de l’OL a été expulsé dès la 25e minute après une faute sur Elliot Anderson, d’abord sanctionnée d’un carton jaune avant que le VAR n’intervienne pour demander à l’arbitre Halil Umut Meler de revoir l’action. Le carton a finalement été transformé en rouge direct.

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Cette expulsion a compliqué la tâche des Tchèques, battus 2-0 après avoir perdu contre la Croatie (1-2) au cours de la rencontre précédente. La sélection reste donc sans victoire dans cette séquence de Ligue des nations et voit sa situation se dégrader dans son groupe. Pour Šulc, cette nouvelle déconvenue prolonge une période délicate avec son pays. Déjà en difficulté lors de la dernière Coupe du monde, où la Tchéquie avait terminé dernière de sa poule, le joueur ne pourra pas participer au prochain rendez-vous contre l’Espagne, en raison de sa suspension.

Pourquoi Santi Denia continue-t-il de compter sur Pavel Šulc ?

Malgré cette erreur, Santi Denia a tenu à défendre son joueur après la rencontre. « Il a perdu le contrôle du ballon. Cela peut arriver. Il l’a égaré et a tenté de le récupérer », a expliqué le sélectionneur tchèque, avant d’insister sur l’importance de l’international pour la suite.

« Il ne jouera pas le prochain match, mais il est important pour nous et sera sans aucun doute un joueur clé à l’avenir. C’est un excellent footballeur et nous avons besoin de lui », a ajouté Denia. Šulc restera ainsi avec le groupe malgré sa suspension et ne rentrera pas immédiatement à Lyon. Le sélectionneur souhaite pouvoir compter sur lui pour la prochaine échéance internationale.

Quelle situation attend Pavel Šulc à l’OL cet hiver ?

L’avenir de Pavel Šulc continue d’attirer l’attention en Europe. Selon Ekrem Konur, l’Atlético Madrid, Aston Villa et la Juventus suivent actuellement l’international tchèque, dont les prestations en Ligue 1 ont déjà suscité plusieurs sollicitations cet été.

Lyon avait notamment refusé de se séparer de son joueur après une proposition de 40 millions d’euros de Wrexham. Šulc avait également décliné la piste menant à la Juventus, considérant son projet sportif insuffisant. Recruté pour 7,5 millions d’euros au Viktoria Plzen et lié à l’OL jusqu’en juin 2029, le milieu offensif aurait désormais une valeur fixée à 50 millions d’euros par le club.

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Avec trois passes décisives en cinq matchs de Ligue 1 cette saison, Pavel Šulc conserve donc une place importante dans le projet lyonnais. L’OL ne souhaiterait pas le vendre en janvier et privilégierait une présence du joueur jusqu’à la fin de la saison, avant d’étudier éventuellement son départ l’été prochain.

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