Accueil - Mercato OM - OM : Nabil Djellit détruit Igor Paixao après la défaite à Graz

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Igor Paixao s’enfonce dans la crise. Après la chute de l’OM à Graz, Nabil Djellit a étrillé l’ailier brésilien. Ce dernier a été auteur d’une nouvelle prestation insipide en Ligue Europa.

OM : Genesio a de nouveau fait confiance à Igor Paixao

Bruno Genesio ne change pas d’avis concernant son attaque. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a une nouvelle fois lancé Igor Paixao ce jeudi soir face au Sturm Graz. L’attaquant brésilien a évolué aux côtés de Keyliane Abdallah et Amine Gouiri. Sauf que sa pari offensif n’a pas payé.

L’OM a enchainé une troisième défaite face aux Autrichiens. Les Phocéens n’ont pris aucun après trois journées. L’élimination se rapproche. Et dans cette période délicate, un homme cristallise les critiques. Igor Paixao, arrivé pour 35 millions d’euros, n’est pas épargné.

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Sur le plateau de L’Équipe du soir, Nabil Djellit a fustigé l’ancien attaquant du Feyenoord. « C’est un joueur batte de baseball. Il fait toujours la même chose. Ce qu’il intéresse, c’est de se décaler, d’ouvrir un angle de tir et frapper. Il ne fait que ça. Il passe quasiment jamais un dribble, combine pas avec les autres, il est décevant ».

Les statistiques amplifient la critique

Les statistiques donnent aussi du poids à ce constat. Igor Paixao compte cette saison 8 matchs, dont 7 comme titulaire. Il totalise un seul but et aucune passe décisive. Le contraste est net avec la saison précédente, où le Brésilien avait terminé avec 12 buts et 7 passes décisives en 42 rencontres.

Nabil Djellit :



"Paixao ? C'est un joueur 'batte de baseball', il fait toujours la même chose.



Ce qui l'intéresse, c'est de se décaler, d'ouvrir un angle de tir et frapper. Il ne fait que ça !



Il ne passe quasiment jamais un dribble, ne combine pas avec les autres, il est… pic.twitter.com/1DllZOh1Ti — Massilia Zone (@MassiliaZone) October 23, 2026

Le Data’Scout dresse le même bilan. Son indice de performance est tombé de 81 à 63 en un an. Cela le place au 19e rang des ailiers de Ligue 1. Il reçoit davantage de ballons, mais il convertit moins ses actions en occasions.

Genesio devra relancer un Olympique de Marseille en difficulté en Europe avec un joueur censé être l’un de ses leaders offensifs. Le choc contre Le Havre dimanche pourrait être l’occasion pour Igor Paixao de répondre à ses détracteurs sur le terrain.