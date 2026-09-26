Accueil - Mercato OM - Vente OM : Saadé, l’Arabie Saoudite… la vérité sur le dossier

La Vente OM revient au premier plan alors que l’avenir de Frank McCourt à Marseille alimente une nouvelle vague de spéculations. Le dossier semble être désormais clos, notamment du côté de l’Arabie Saoudite où aucun intérêt concret n’est signalé.

Que se passe-t-il réellement autour de la Vente OM ?

Le feuilleton de la Vente OM connaît un nouvel épisode, mais il faut garder la tête froide. Dans une vidéo publiée par Football Club de Marseille, Jean-Charles de Bono a été interrogé sur l’éventualité d’un intérêt venu du Golfe. Son constat est sans détour : « Aujourd’hui, dans les pays exotiques, on ne parle pas de l’Olympique de Marseille. Cela peut, peut-être, se déclencher un peu plus tard. Mais à ce jour, je dis que l’on ne parle pas de l’OM ».

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Une sortie qui vient jeter un coup de froid dans un dossier qui connaît des rebondissements sans cesse. Si des rumeurs ont longtemps fait été d’éventuelles discussions dans le cadre d’une Vente OM, Frank McCourt n’a cessé de marteler son désir de rester aux affaires. Mais la situation actuelle du club phocéen semble avoir fait changer la donne.

L’Arabie Saoudite a-t-elle vraiment dit non à McCourt ?

Il serait excessif de parler d’un refus officiel adressé à Frank McCourt. Au milieu des nombreuses rumeurs, difficile de situer le dossier dans le temps, d’autant plus qu’aucun accord n’est signalé à ce jour. Nabil Djellit a récemment rappelé sur le plateau de Thomas Parle Foot que les moyens financiers existent, mais que la question de l’intérêt réel demeure ouverte.

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Le journaliste a surtout insisté sur un élément rarement pris en compte lorsqu’une rumeur de rachat circule : « Racheter l’OM, ce n’est pas que racheter l’OM. Il faut racheter l’OM avec un environnement et le prendre en compte. Et ça refroidit du monde parfois ». Une phrase qui remet le dossier dans sa vraie complexité : l’argent ne suffit pas pour s’installer à Marseille.

Pourquoi le dossier marseillais refroidit-il certains investisseurs ?

L’Olympique de Marseille n’est pas une entreprise sportive comme une autre. Le club porte une identité locale extrêmement forte, une pression populaire permanente et une exposition médiatique considérable. Un éventuel acquéreur devrait donc composer avec un environnement qui dépasse largement le simple fonctionnement d’une équipe professionnelle.

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Le précédent saoudien montre d’ailleurs pourquoi la prudence s’impose. Les rumeurs autour d’un investissement venu du Golfe circulent depuis plusieurs années, tandis que Frank McCourt demeure propriétaire. Des informations contradictoires ont déjà annoncé par le passé des accords supposés ou des opérations imminentes qui ne se sont finalement pas concrétisées.

Et si le problème n’était finalement pas le prix ?

Une autre piste marseillaise a également été évoquée avec Rodolphe Saadé, patron de CMA CGM. Jean-Charles de Bono estime cependant que cette hypothèse se heurte à la disponibilité nécessaire pour gérer simultanément un groupe industriel majeur et une institution aussi prenante que l’OM. Là encore, le frein évoqué dépasse donc la capacité financière.

Même la piste plus fantaisiste de personnalités locales comme Jul ou Soprano a été balayée. Soprano a expliqué à RMC ces dernières semaines que l’idée d’investir dans le club lui avait traversé l’esprit avant de disparaître rapidement, en raison de la difficulté particulière d’un tel engagement. Il a plutôt évoqué son souhait d’aider des clubs des quartiers nord de Marseille.

La Vente OM est-elle vraiment proche d’un dénouement ?

Rien ne permet d’affirmer qu’une Vente OM est imminente. Frank McCourt reste propriétaire et aucune opération saoudienne n’a été officialisée. Le dossier demeure donc suspendu entre les ambitions supposées de potentiels investisseurs et une réalité beaucoup plus terre à terre : trouver un acquéreur disposé à assumer à la fois le prix du club et tout ce qui vient avec Marseille.

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C’est probablement là que se trouve le véritable enjeu. Les moyens financiers du Golfe sont connus, mais ils ne constituent pas à eux seuls une preuve d’intérêt pour l’OM. Pour l’heure, la porte saoudienne apparaît surtout entrouverte dans les discussions et fermée du côté des faits établis. Dans ce feuilleton, la prudence reste donc de mise. A Marseille, une rumeur de vente peut courir très vite, mais une signature, elle, laisse des traces.