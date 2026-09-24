OM : Bruno Genesio explose de colère contre Angel Gomes

L’atmosphère était tendue entre Bruno Genesio et Angel Gomes lors du Classique perdu face au PSG. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille n’a point apprécié l’attitude de son milieu de terrain.

OM : Bruno Genesio recadre sévèrement Angel Gomes ?

Regret et amertume prédominaient à l’Olympique de Marseille ce dimanche 20 septembre 2026. Les Phocéens ont opposé une résistance farouche au Paris Saint-Germain lors de ce premier Classique de la saison. Mais la déception l’a emporté, pouvait-on lire sur Footsur7. L’OM s’est incliné (2-1) face au rival parisien. Et Bruno Genesio semblait particulièrement amer à l’issue de la rencontre.

L’entraîneur marseillais était agacé face aux errements défensif de son équipe Bruno Genesio déclarait : « j’en ai un peu marre de répéter la même chose. Ce n’est pas une défaite honorable qui va me satisfaire. On perd souvent sur les mêmes erreurs. C’est frustrant (…). Depuis trois ou quatre semaines, ce sont les mêmes choses qui reviennent ».

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Au-delà du constat collectif, un épisode survenu en cours de partie illustre parfaitement les tensions de cette soirée. À la trentième minute de jeu, le technicien de l’OM a été contraint de revoir ses plans en raison de la blessure d’Igor Paixão. Il lançait alors Angel Gomes dans ce choc. Les séquences vidéo partagées par Ligue 1+ montrent que le milieu anglais a rapidement agacé son banc de touche.

Un coup de colère de courte durée ?

Son manque d’investissement dans les tâches défensives passait très mal auprès de Bruno Genesio. Le coach de l’Olympique de Marseille a explosé de colère depuis son banc de touche. A tel point que le staff marseillais a sérieusement songé à faire sortir Angel Gomes avant même l’heure de jeu. Cela aurait été un camouflet rarissime pour un joueur tout juste entré en jeu.

❗️Bruno Genesio après le deuxième but parisien :



"C’est pas possible sans déconner ! Toujours le même but, c’est un truc de fou !"



[@ligue1] pic.twitter.com/bji09hxJCU — Massilia Zone (@MassiliaZone) September 24, 2026

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C’est finalement un incroyable retournement de situation qui a sauvé la prestation d’Angel Gomes. À la soixante-douzième minute, l’ancien Lillois a endossé le costume de sauveur en égalisant (1-1) au bout d’un service précis d’Amine Gouiri. Il redonnait l’espoir à tout le Vélodrome et le staff marseillais. Cette parenthèse enchantée a été de courte durée, puisque le Paris SG a repris l’avantage trois minutes plus tard par l’intermédiaire de Marquinhos.

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Angel Gomes résume ainsi à lui seul la soirée paradoxale et agitée vécue par les Olympiens le week-end dernier. L’international anglais est passé à deux doigts d’une humiliation publique avec un remplacement précoce avant de devenir le buteur de l’espoir. Il devra en tout cas rehausser son niveau de jeu pour les semaines à venir.