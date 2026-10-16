Accueil - Mercato OM - Bruno Genesio : 30 ballons, zéro but, un énorme gâchis pour l’OM

Plus de trente ballons touchés dans la surface grecque, un gardien adverse qui a fermé la porte et, au bout, une défaite 0-1 au Vélodrome. Jeudi soir, Bruno Genesio a refusé de parler d’une équipe dépassée après OM-Olympiakos. Son verdict tient en une phrase : « On ne méritait pas de perdre ». Le classement de la Ligue Europa, lui, ne retient que le score.

🚨 Bruno Genesio 🇫🇷 : « ON NE MÉRITAIT PAS DE PERDRE CE (JEUDI) SOIR, PEUT-ÊTRE PAS DE GAGNER.



Mais le score est là, et il faut l'accepter.



Face à deux des plus grosses équipes du groupe, cela doit quand même nous donner de la confiance. Il faut croire que tout est possible,… pic.twitter.com/QDpKNM6lJl — BeFootball (@_BeFootball) October 15, 2026

Bruno Genesio et le paradoxe des 30 ballons

En conférence de presse, l’entraîneur marseillais est d’abord venu avec un chiffre. « Ce soir, on touche plus de 30 ballons dans la surface », a rappelé Bruno Genesio, avant de réclamer à ses joueurs d’être « plus justes, plus agressifs » au moment de conclure. Il parle aussi d’un manque de confiance, visible selon lui dans les derniers gestes.

🎙️ « En ce moment, le but on le voit tout petit »

Bruno Genesio sur le manque de réussite de son équipe devant le but :



🗣️ « On travaille à l'entraînement, devant le but, même quand on joue tous les trois jours, mais il y a un paramètre qu'on oublie : la confiance.

Bernard… pic.twitter.com/bkMfJH22Aw — Nordine L’Instant N (@nordinealisaid) October 15, 2026

Juste après le coup de sifflet final, le technicien de 60 ans ne cachait pas sa frustration ni son agacement. Il a demandé à son groupe de travailler davantage et d’avancer plus vite. Au coup d’envoi, il avait fait un choix fort en attaque en titularisant Neal Maupay en pointe, avec Bamo Meïté en défense. Meïté a tenu son rang. Maupay, beaucoup moins.

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Un corner, un but refusé et un Ortega intraitable

Tout s’est joué sur une action arrêtée. À la 42e minute, Chiquinho envoie un corner depuis la gauche et Santiago Hezze devance Naif Aguerd pour battre Jeffrey De Lange de la tête. Juste avant la pause, Roman Yaremchuk croit doubler la mise, mais son but est annulé pour un hors-jeu de quelques centimètres.

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OM : Genesio à bout après 8 matchs et seulement 2 victoires

Marseille a eu de quoi revenir. Keyliane Abdallah a vu sa reprise repoussée par Stefan Ortega en première période, et Angel Gomes s’est emmêlé les pieds dans la surface au lieu de frapper. Après la pause, Timothy Weah, Igor Paixão puis Amine Harit se sont tous heurtés au gardien allemand, pendant que Panagiotis Retsos sauvait un centre sur sa ligne. Sur la frappe d’Harit, le ballon touche le bras d’un défenseur grec. Après vérification vidéo, l’arbitre anglais Michael Oliver laisse jouer.

Les entrées d’Amine Gouiri et d’Amine Harit à la 62e minute, puis celles de Moumbagna et de Kondogbia, n’ont rien changé au tableau d’affichage.

⏱️ 90+3’ | #OMOLY 0️⃣-1️⃣



Fin du match, l’OM s’incline face à l'Olympiacos.



Prochain rendez-vous à Angers dimanche 🗓️ pic.twitter.com/xYTUv57fB8 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 15, 2026

Pourquoi l’OM est déjà sous pression en Ligue Europa ?

Deux journées, zéro point. Après la lourde défaite à Istanbul en septembre (1-4 face à Beşiktaş), l’OM pointe au 31e rang sur 36 de la phase de ligue. Il faudra finir dans les 24 premiers pour disputer au moins les barrages, et il ne reste que six matchs pour combler le retard.

Le contraste avec la soirée turque a de quoi troubler. Après Beşiktaş, interrogé sur une éventuelle démission, Bruno Genesio répondait : « Cela ne servirait pas à grand-chose de lâcher. » Son équipe courait alors après le score toute la soirée. Un mois plus tard, elle domine, presse, s’installe dans le camp adverse… et ne marque pas.

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Le bilan de la saison pèse lourd sur les épaules du coach, arrivé le 1er juillet pour succéder à Habib Beye : six défaites en huit matchs toutes compétitions confondues, pour deux victoires. La dernière, 2-0 à Troyes dimanche dernier, n’avait pas rassuré grand monde.

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Le vestiaire de l’OM tient le même discours

Chez les joueurs, le constat rejoint celui de l’entraîneur. « On n’a pas marqué et ça nous a fait du mal aujourd’hui », a résumé Timothy Weah. Himad Abdelli estime que l’équipe a « mis les ingrédients » sans trouver l’efficacité, et que le travail doit reprendre dès dimanche. Pour suivre la suite de la saison marseillaise, retrouvez toute l’actualité de l’OM sur notre site.