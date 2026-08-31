Mercato OM : Igor Paixao bloqué, Sunderland est K.O !

Le flou se disperse progressivement autour de l’avenir d’Igor Paixao. L’OM aurait finalement décidé de conserver son attaquant brésilien au grand dam de Sunderland.

Mercato OM : Sunderland échoue finalement pour Igor Paixao

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L’Olympique de Marseille s’active sur tous les fronts pour réduire son effectif en cette fin de mercato. Leonardo Balerdi a été prêté récemment à l’AS avec option d’achat. Tandis que les discussions s’accélèrent pour Quinten Timber et Crystal Palace. Le dossier Igor Paixao accaparait aussi toute l’attention à l’OM.

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L’écurie anglaise de Sunderland a rebu son offre à la hausse pour tenter de recruter l’ailier. Une proposition de 40 millions d’euros (bonus compris) sur la table des négociations. Cela permettrait à l’OM de renflouer considérablement ses caisses qui sont dans le rouge. Tout semblait donc réuni pour le transfert d’Igor Paixao en Premier League. Pourtant, le vent a totalement tourné.

L’Olympique de Marseille déterminé à conserver son attaquant

La direction phocéenne a préféré changer son fusil d’épaule face à l’offre conséquente pour Igor Paixao. Sachant qu’il sera quasiment impossible de trouver son successeur si peu de jours. Le journaliste Sacha Tavolieri assure que l’attaquant brésilien va finalement rester sur la Canebière.

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🔵⚪️ Igor Paixao reste à l'Olympique de Marseille cet été ! 🇧🇷



🔄 L'OM ne peut pas enregistrer de nouveaux joueurs et a décidé de garder son ailier brésilien pour ne pas se déforcer.



✅ Décision actée, Paixao ne signera ni à Sunderland AFC, ni ailleurs à date. #SAFC pic.twitter.com/IdsSSBZbRm — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 31, 2026

Frank McCourt, sous la résistance de Grégory Lorenzi et Bruno Genesio, a finalement décidé de verrouiller le dossier de manière irrévocable. L’ancien joueur du Feyenoord ne posera ses valises ni en Premier League ni ailleurs cet été. « Igor Paixão reste à l’Olympique de Marseille cet été (…) Décision irrévocable », a-t-il posté.