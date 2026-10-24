Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Nico Williams, Estevao… la longue liste de Campos

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Le PSG prépare son mercato hivernal après les blessures de Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé. Le calepin de Luis Campos est déjà plein avec plusieurs noms parmi lesquels figurent notamment Nico Williams, Ibrahim Maza ou encore Estevao.

Mercato PSG : Un hiver déjà en préparation dans les bureaux parisiens

Le PSG avance sur plusieurs pistes pour renforcer son attaque dès le prochain mercato hivernal. Et Luis Campos se montre déjà très actif. Le compte X PSG Inside Actus parle notamment d’une reprise de contact avec des joueurs que la direction sportive parisienne suit déjà de près.

Le budget envisagé pourrait avoisiner la somme dépensée pour recruter Khvicha Kvaratskhelia en janvier 2025, soit 70 millions d’euros, hors bonus. Sur la longue liste annoncée figurent des noms comme Nico Williams, Ibrahim Maza, Saïd El Mala, Paris Brunner et Alphadjo Cissé.

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Estevao, aujourd’hui à Chelsea, est lui aussi dans la réflexion. Pour le Brésilien des Blues, il y a tout de même un doute. Alors que le club londonien entrevoit un prêt pour son jeune ailier, Paris préfère un joueur qui intégrera son projet à long terme.

Nico Williams, Maza, El Mala : des profils aux horizons différents

Nico Williams fait partie des joueurs qui pourraient intéresser Paris. L’ailier espagnol de l’Athletic Club offre un profil offensif adapté à un effectif touché par des absences sur les côtés. Sauf qu’il n’a pas été épargné ces dernières saisons par les pépins physiques.

Ibrahim Maza, international algérien qui évolue au Bayer Leverkusen, et Saïd El Mala, jeune attaquant allemand du FC Cologne, complètent la liste des noms mentionnés. Le cas de Paris Brunner et d’Alphadjo Cissé semble plutôt tourné vers le long terme.

Selon PSG Inside Actus, un éventuel recrutement des deux joueurs pourrait être envisagé pour l’été 2027. Pour Estevao, la piste serait aussi étudiée, avec une formule qui comprendrait une option d’achat.

Les blessures accélèrent la réflexion sans imposer un recrutement immédiat

La situation médicale de l’effectif pousse les dirigeants à revoir les besoins du groupe. D’après PSG Inside Actus, une réunion a eu lieu jeudi, juste après la blessure de Kvaratskhelia, pour faire le point sur les solutions disponibles.

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Les pépins physiques à répétition d’Ousmane Dembélé relancent la question de la profondeur offensive. Quant à Marquinhos, son cas rappelle que la défense centrale peut aussi réclamer des renforts. Pas question pour autant de recruter dans la précipitation.

Le PSG préférerait préparer son mercato hivernal plutôt que de lancer une opération immédiate. Ce choix permettrait d’examiner les profils, les conditions financières et les marges de négociation avant de trancher. Tout dépendra des besoins réels du groupe de Luis Enrique.

Le précédent Kvaratskhelia, un repère pour les ambitions parisiennes

Le recrutement de Kvaratskhelia pèse dans la réflexion parisienne. Arrivé de Naples en janvier 2025, l’international géorgien avait rejoint le PSG dans le cadre d’un transfert estimé à environ 70 millions d’euros, hors bonus.

Cette opération a montré que le club est capable de mobiliser des moyens importants pour renforcer son attaque en cours de saison. Le calepin de Luis Campos contient donc plusieurs noms, mais aucune hiérarchie ne se dégage encore clairement entre ces pistes.

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Nico Williams, Ibrahim Maza et Estevao figurent parmi les profils cités, sans aucune garantie qu’un accord soit conclu. Quand le mercato hivernal approchera, les décisions parisiennes dépendront autant des besoins sportifs que des conditions économiques des opérations envisagées.