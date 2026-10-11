Accueil - PSG mercato - Andy Diouf au PSG ? L’étonnant pari de Zidane met Paris sur sa piste

Le nom d’Andy Diouf s’invite dans le mercato du PSG. Ce dimanche matin, Ekrem Konur, spécialiste turc des transferts, a affirmé que le milieu de l’Inter Milan était devenu une cible principale de Chelsea, et que les dirigeants du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone avaient été fortement impressionnés par ses récentes sorties avec l’équipe de France.

Pourquoi Andy Diouf fait-il parler de lui maintenant ?

Début septembre, le joueur de 23 ans n’avait jamais porté le maillot de l’équipe de France A. Le 18 septembre, Zinédine Zidane l’a inscrit sur sa toute première liste de sélectionneur, rangé parmi les défenseurs, pendant que Lucas Digne et les frères Hernandez restaient à la maison. Le pari avait de quoi surprendre : le natif de Neuilly-sur-Seine n’avait jamais joué arrière gauche.

🚨 #InterMilan Inter Milan's 23-year-old French star Andy Diouf has emerged as a primary target for Chelsea!



⚔️ Race → Barcelona and PSG officials were heavily impressed with his recent international displays for France. https://t.co/NhAZVKtY2b pic.twitter.com/gOE9sQ1uFD — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 11, 2026

Son baptême a eu lieu le 28 septembre au stade Roi-Baudouin, lors du succès des Bleus en Belgique (0-1) en Ligue des nations. Aligné dans une défense à quatre, il a tenu son couloir sans trembler. En zone mixte, Andy Diouf a résumé son état d’esprit : « Sur le moment, je ne réfléchis pas trop. Je prends du plaisir. » Il compte désormais deux sélections, toutes obtenues dans ce rôle de latéral, et c’est précisément cette fenêtre internationale qui a remis son nom sur les tablettes des grands clubs.

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Andy Diouf à l’Inter : 20 millions d’euros et un bail jusqu’en 2030

Les Nerazzurri ont déboursé environ 20 millions d’euros pour l’arracher au RC Lens en août 2025. Au printemps précédent, le club artésien avait déjà fixé le prix de son milieu, convoité par plusieurs écuries européennes. Le contrat signé à Milan le 22 août 2025 court jusqu’en juin 2030. Avec presque quatre années restantes, l’Inter n’a aucune obligation de vendre et peut faire monter les enchères : la valeur marchande du joueur est aujourd’hui estimée autour de 30 millions d’euros.

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Sa première saison en Lombardie a demandé un temps d’adaptation. Cristian Chivu l’a surtout utilisé en piston droit, dans un système à cinq défenseurs, loin de son poste de formation. Le bilan tient la route : 29 matchs et 4 buts toutes compétitions confondues, dont un premier but en Ligue des champions inscrit dans le temps additionnel à Dortmund (0-2), le 28 janvier 2026. L’Inter a bouclé l’exercice avec le Scudetto et la Coupe d’Italie.

Milieu ou latéral, quel poste au PSG ?

C’est le vrai nœud du dossier. Formé au Stade Rennais comme milieu, Andy Diouf a disputé son premier match professionnel le 9 mai 2021, entré en jeu face au… PSG (1-1). Il est ensuite passé par Bâle, où il a marqué trois fois en Ligue Europa Conférence, puis par Lens, avec 60 matchs de Ligue 1 et 2 buts. Médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Paris à l’été 2024, il a toujours construit sa progression dans l’entrejeu.

Lui-même ne cache pas sa préférence. Avant le rassemblement des Bleus, il expliquait ne se sentir « ni latéral ni même ailier » et vouloir retrouver le milieu. Ce sont pourtant ses prestations à ce poste avec les Bleus qui ont attiré l’attention des recruteurs, selon l’insider.

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Chelsea et le Barça, des rivaux crédibles ?

Dans le message de l’insider, c’est même Chelsea qui mène la danse. Le club londonien, friand de jeunes joueurs qu’il engage sur des contrats longs, en ferait une cible principale, le PSG et le FC Barcelone étant cités en concurrents. Aucun des trois clubs n’a commenté.

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La concurrence annoncée ne dit rien du calendrier. Certains évoquent le mercato d’hiver, d’autres l’été 2027, et l’Inter, en pleine saison européenne, n’a montré aucun signe d’ouverture. Ce nouveau nom s’ajoute à la liste des pistes prêtées au PSG pour animer son milieu et ses couloirs. Tant que le club de la capitale ne passe pas à l’action, la piste reste une rumeur à suivre.