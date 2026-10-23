Accueil - PSG mercato - Ligue 1 : La LFP annonce sa décision pour le match PSG – OL

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C’est désormais officiel. Le match de la huitième journée de Ligue 1 entre le PSG et l’OL ne se jouera pas ce dimanche soir. La LFP a décalé ce choc au lundi 26 octobre à 20h30 au Parc des Princes.

Ligue 1 : PSG – OL reporté le jour du Ballon d’Or

Initialement prévu ce dimanche à 20h45 au Parc des Princes, le match entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, comptant pour la huitième journée de Ligue 1, a été reporté au lundi 26 octobre à 20h30. La Ligue de Football Professionnel (LFP) a officialisé cette décision ce vendredi, après un arrêté de la préfecture de police de Paris interdisant la tenue de la rencontre dimanche soir. Malgré sa volonté de maintenir le match à sa date initiale, la LFP a finalement été contrainte de revoir sa programmation.

« Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais décalé au lundi 26 octobre à 20h30. La LFP prend acte de l’arrêté de la Préfecture de Police interdisant l’organisation de la rencontre Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais, comptant pour la 8ème journée de Ligue 1 McDonald’s, le dimanche 25 octobre à 20h45 et décide, en accord avec Ligue 1+, de décaler le match au lundi 26 octobre à 20h30. La rencontre sera retransmise en direct sur Ligue 1+ », écrit l’instance française dans un communiqué publié sur son site officiel.

Le PSG va encore jouer pendant la soirée du Ballon d’Or

Hasard du calendrier, le match se disputera donc en même temps que la cérémonie du Ballon d’or 2026 organisée à Londres, sachant que plusieurs joueurs du PSG lorgnent le trophée, à l’image de Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz ou Vitinha. La saison passée, de fortes pluies dans les Bouches-du-Rhône avaient conduit au report du Classico OM – PSG (1-0) et le choc avait finalement eu lieu au Vélodrome en même temps que la soirée du Ballon d’Or 2025, lors de laquelle Ousmane Dembélé a été couronné.

🚨Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais décalé au lundi 26 octobre à 20h30.



La LFP prend acte de l’arrêté de la Préfecture de Police interdisant l’organisation de la rencontre Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais, comptant pour la 8ème journée de Ligue 1 McDonald's, le… pic.twitter.com/oOsbozfkuk — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) October 23, 2026

Malgré les nouvelles manifestations annoncées ce week-end et le report de la rencontre entre les Parisiens et les hommes de Paulo Fonseca, le match de saison régulière de NFL entre les Pittsburgh Steelers et les New Orléans Saints est en revanche maintenu ce dimanche 25 octobre au Stade de France (14h30). La venue de la grande ligue de football américain pour la première fois en France revêt un enjeu d’image à l’international.

Mais le choc de Ligue 1 est décalé en raison du contexte, avec un nouvel horaire. Pour rappel, une semaine après les manifestations du 17 octobre qui ont rassemblé des centaines de milliers de personnes aux quatre coins de la France, un « acte II » est annoncé pour ce samedi 24 octobre. Et il devrait encore rassembler énormément de monde dans les rues du pays.

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Après les violents incidents et les pillages de commerces qui ont eu lieu le week-end dernier dans plusieurs grandes villes, en marge des rassemblements majoritairement pacifistes, le dispositif de sécurité sera fortement renforcé. Il sera même « 20% supérieur, selon Jean-Didier Berger, le ministre délégué auprès du ministère de l’Intérieur.