Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Un départ surprise se prépare à Paris cet hiver

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Le PSG pourrait bien lâcher un joueur lors du mercato hivernal 2027 pour ajuster son groupe aux besoins précis de Luis Enrique. Alors que janvier approche, le nom du joueur concerné reste encore un mystère.

Mercato PSG : Un hivernal qui pourrait redistribuer les cartes à Paris

Le Paris Saint-Germain pourrait retoucher la composition de son effectif dès le mercato de janvier 2027. Le compte X PSG Inside Actus évoque un possible départ, qui libérerait une place et permettrait au club de réorienter ses investissements vers un profil bien mieux adapté aux attentes de Luis Enrique.

Pour l’heure, ni le nom du joueur ni le poste visé ne sont connus. La réflexion porte surtout sur l’équilibre du groupe et la présence de joueurs capables de répondre immédiatement aux exigences de l’entraîneur espagnol. Le mercato parisien pourrait donc dépendre des besoins sportifs, mais aussi de ce que le marché voudra bien offrir.

Lucas Chevalier, une situation à surveiller de près

Lucas Chevalier a rejoint le PSG à l’été 2025 pour s’imposer dans un club où la barre est très haute. L’ancien gardien du LOSC avait été recruté pour remplacer Gianluigi Donnarumma, finalement poussé vers Manchester City. Sauf que le joueur de 24 ans peine à justifier les 40 millions d’euros investis par le PSG pour le recruter.

Il a même perdu sa place dans la hiérarchie avec le recrutement de Matvey Safonov. Le Russe, arrivé pour être le numéro 2, a inversé la tendance pour s’imposer dans les cages parisiennes. Ce qui met Chevalier dans une position délicate au point de le voir proche d’un départ lors du dernier mercato estival.

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Sa situation devient donc un sujet à surveiller, avec le Paris Saint-Germain qui lui ouvrirait toujours la porte de sortie. Un éventuel départ du portier français cet hiver reste toutefois une hypothèse. Il n’a toujours pas joué la moindre minute cette saison et pourrait être tenté d’aller chercher du temps de jeu ailleurs.

Illia Zabarnyi, un dossier compliqué par la défense parisienne

Illia Zabarnyi est aussi un autre dossier à suivre, mais pas un cas simple. Le défenseur ukrainien a été cité à Tottenham lors du dernier mercato estival. Mais depuis la blessure de Marquinhos, la situation n’est plus la même. Perdre un défenseur de plus pourrait gêner Luis Enrique, selon le temps d’absence du capitaine parisien et les alternatives disponibles.

Le PSG doit choisir entre rééquilibrer son groupe, si le besoin existe vraiment, et garder assez de profondeur dans l’effectif. Difficile donc d’imaginer un départ de l’Ukrainien en pleine saison, sauf si Paris trouve une option plus viable. Le club devra clarifier ses priorités avant qu’une piste évoquée ne se transforme en opération concrète.