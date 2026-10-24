Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Une absence de plus au FC Nantes contre Saint-Etienne

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C’est avec un groupe diminué que le FC Nantes affrontera l’ASSE, ce samedi (20 h 45) au stade Geoffroy-Guichard. Un absent de dernière minute a rallongé la liste des Canaris indisponibles.

ASSE – FC Nantes : Dehmaine Tabibou, forfait de dernière minute au FCN !

L’ASSE reçoit le FC Nantes dans le cadre de la 10e journée de Ligue 2, ce samedi soir. Les deux équipes font un début de saison carrément différent. Les Stéphanois sont leaders, tandis que les Nantais sont classés dans le bas du tableau (14e), à un point du premier club relégable.

Le club de la Loire-Atlantique est également privé du soutien de ses supporters contre son homologue de la Loire, parce que ces derniers sont interdits de déplacement à Saint-Etienne. Le préfet ligérien évoque un antagonisme antérieur entre les groupes de supporters de ces deux clubs historiques du championnat de France.

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Grégory Poirier ne peut également pas compter sur les services de Dehmaine Tabibou. Resté sur le banc de touche lors du dernier match du FCN contre l’USL Dunkerque (2-3), il était incertain face à l’ASSE.

Finalement, le milieu de terrain de 21 ans, toujours malade, est déclaré forfait. Il ne figure pas dans le groupe dévoilé ce samedi par l’entraîneur des Canaris. Tout comme Alexis Mirbach, Tylel Tati et Sekou Doucouré, qui sont blessés.

Mathieu Cafaro, des retrouvailles à Saint-Etienne

En revanche, Mathieu Cafaro fait son retour. Il est remis d’une blessure à la cuisse. Il avait manqué les deux derniers matchs des Jaune et Vert. Grâce à son expérience, l’ancien ailier de l’AS Saint-Etienne vient bonifier le groupe de Grégory Poirier. Pour rappel, il avait défendu les couleurs des Verts, de juillet 2020 à février 2025. Cafaro avait joué 87 matchs avec l’ASSE, pour 10 buts marqués et 15 passes décisives.

Chez les Verts, Ian Cathro ne peut pas compter sur le gardien de but numéro 1. Touché au genou, Gautier Larsonneur sera absent plusieurs semaines. Tout comme Tamar Svetlin, souffrant du tendon d’Achille.

La compo probable du FC Nantes contre l’ASSE :

Gardien de but : P. Carlgren

Défenseurs : S. Sow, L. Perrin, K. Amian, F. Centonze

Milieux de terrain : J. Lepenant, F. Doucouré, R. Hachem,

Attaquants : K. Corredor, M. Cafaro, T. Robinet.

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Remplaçants : M. Dupé, A. Cherni, F. Guilbert, L. Leroux, Pierret, I. Sissoko, W. Younoussa, I. Ganago, A. Joujou.

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