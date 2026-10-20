ASSE-FC Nantes : Centonze veut faire chuter le leader

Quatorze points d’écart au classement, et Fabien Centonze n’y voit pas un mur. Avant le choc ASSE-FC Nantes, samedi 24 octobre à 20h à Geoffroy-Guichard, le latéral droit des Canaris affirme que son équipe peut repartir du Forez avec la victoire. Le discours détonne venant d’un FC Nantes 14e de Ligue 2, qui sort d’une défaite à domicile contre Dunkerque.

ASSE-FC Nantes : ce que Fabien Centonze a vraiment dit

Le Nantais n’a pas promis une correction aux Verts. Son propos est plus mesuré que ce que certains titres ont laissé entendre. « On est capable de gagner contre n’importe quelle équipe », avance-t-il, avant de reconnaître que son groupe peut aussi passer complètement à côté de certains matchs.

Il décrit une équipe qui se réveille face aux grosses cylindrées : « Face à de grosses équipes, on se met tout de suite au niveau, en élevant d’un cran le niveau de concentration. » Puis il fixe l’objectif : « J’espère qu’on pourra le faire à Saint-Étienne et rentrer avec les trois points. »

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22 points contre 8, l’écart que les Canaris doivent assumer

L’AS Saint-Étienne aborde la 10e journée en patron. Sept victoires, un nul, une seule défaite : l’équipe d’Ian Cathro compte 22 points, quatre de plus que Montpellier, nouveau dauphin. Sa victoire au stade Bauer contre le Red Star (0-1), sur un but d’Irvin Cardona dans le premier quart d’heure, a encore épaissi le matelas. Avec 22 buts marqués pour 8 encaissés, les Verts affichent la meilleure différence de buts du championnat. Le Red Star, dauphin avant ce duel au sommet, a glissé à la 4e place.

En face, le bilan pèse lourd. Deux succès, deux nuls et déjà cinq revers pour un club relégué de Ligue 1 au printemps. Samedi dernier, Nantes menait à la Beaujoire avant d’encaisser trois buts entre la 39e et la 60e minute face à Dunkerque. Le but de Hachem dans le temps additionnel n’a rien changé. Résultat : les Canaris ne comptent qu’un point d’avance sur Clermont, 16e.

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Le contraste se lit aussi dans les filets. Nantes a déjà encaissé 16 buts en neuf journées, le double des Stéphanois, et n’en a inscrit que 11, soit deux fois moins que l’attaque de Cathro. Pour espérer ramener quelque chose de Geoffroy-Guichard, la défense nantaise devra d’abord cesser de prendre l’eau.

Un joueur qui revient de loin

Centonze parle aussi en homme qui sait ce que vaut une minute de jeu. Son genou droit l’a tenu éloigné des terrains pendant six mois. Depuis son retour, il n’a eu que treize minutes contre Reims et vingt-neuf face à Dunkerque, un temps de jeu distribué au compte-gouttes par le staff nantais. Sa dernière titularisation date du 5 avril, à Metz, quand Nantes jouait encore dans l’élite.

Sa sortie ressemble donc moins à une provocation qu’à une tentative de remobiliser un vestiaire sonné par la claque dunkerquoise. Grégory Poirier, son entraîneur, a lui aussi dit attendre un déclic à Saint-Étienne.

Un Chaudron sans aucun supporter nantais

Le décor ne jouera pas pour les visiteurs. La préfecture de la Loire a interdit aux supporters du FC Nantes l’accès au stade et à plusieurs secteurs de la ville, de samedi 8h à dimanche 6h. Les joueurs de Poirier évolueront sans le moindre soutien en tribune, devant le public qui affiche la plus forte affluence de Ligue 2 depuis le début de saison.

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Côté stéphanois, Ian Cathro a levé le doute sur Irvin Cardona, sorti à la 52e minute contre le Red Star. L’entraîneur écossais a évoqué une simple fatigue, sans blessure. Le leader devrait donc recevoir Nantes avec son buteur du week-end.