Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Paalberg, la surprise de Cathro face au FC Nantes ?

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Ian Cathro et l’ASSE se préparent à recevoir le FC Nantes ce samedi pour le compte de la 10ème journée de Ligue 2. Marten-Chris Paalberg pourrait intégrer pour la première fois le groupe professionnel des Verts. À 17 ans, l’attaquant estonien fait partie des jeunes qui pourraient tirer parti des incertitudes autour de la composition stéphanoise.

ASSE : Paalberg aux portes du groupe professionnel

À l’approche du match contre le FC Nantes, l’ASSE pourrait réserver une place à un visage encore méconnu du grand public. D’après But Football Club, Marten-Chris Paalberg figure parmi les options que Ian Cathro envisage pour compléter son groupe. Ce qui serait une grande première pour le jeune attaquant estonien de 17 ans.

Arrivé dans le Forez en janvier dernier, le jeune attaquant continue sa formation au club. Il n’a jamais figuré sur une feuille de match avec les professionnels, et les blessures ont freiné sa progression. Une convocation contre les Canaris serait donc un cap, mais elle ne garantirait pas du temps de jeu.

Un dernier arbitrage entre trois jeunes talents

Le nom de Paalberg s’ajoute à une réflexion plus large de Ian Cathro avant ce match. D’après But Football Club, une place reste à attribuer entre trois jeunes dans le groupe de l’AS Saint-Etienne. Il s’agit de l’attaquant estonien, Elyes Dhaoui et Nathan Kasia. L’entraîneur écossais tranchera seul lors de la publication du groupe officiel.

Paalberg a pourtant un argument récent à faire valoir. Pendant la trêve internationale, il s’est montré lors d’un match amical gagné contre le FC Sion. Cette sortie lui a donné de la visibilité, mais rien ne prouve qu’elle suffira pour ouvrir les portes du groupe face à Nantes. Pour l’instant, sa présence reste une hypothèse, pas une décision.

Les absences rebattent les cartes à Saint-Étienne

L’état de l’effectif pèse aussi dans la balance. Gautier Larsonneur et Tamar Svetlin manqueront plusieurs semaines, alors que Chico Lamba et Julien Le Cardinal sont disponibles et épaulent la défense. Le staff doit revoir ses options et chercher le bon dosage entre joueurs aguerris et jeunes pousses.

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Les absences n’offrent pas pour autant un billet automatique à Paalberg. Son profil offensif répond à un besoin autre que celui des solutions défensives disponibles, et le choix final dépendra de l’organisation d’ensemble du groupe. L’ASSE doit d’abord bâtir une équipe à la hauteur de cette réception du FC Nantes.

Une première convocation comme prochaine étape

À 17 ans, Marten-Chris Paalberg traverse un moment décisif de son intégration. Une place dans le groupe pro lui ferait toucher du doigt l’exigence d’un match officiel, même sans entrer en jeu. Pour un jeune attaquant dont le parcours a souffert des blessures, ce serait déjà un bon signe.

Tout se joue donc sur le choix définitif de l’entraîneur avant la rencontre face au FC Nantes. Entre Paalberg, Elyes Dhaoui et Nathan Kasia, ce dernier choix pourrait profiter à un jeune Stéphanois, mais rien n’indique encore que le technicien écossais parie sur le buteur arrivé en janvier.