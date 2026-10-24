ASSE : Le Cardinal blessé, Cathro calme la polémique arbitrale

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Julien Le Cardinal a quitté prématurément ses partenaires face au Red Star après un choc qui a ravivé ses interrogations sur l’arbitrage. Avant le choc entre l’ASSE et le FC Nantes, Ian Cathro a appelé à la patience et au respect, le temps de comprendre les usages de l’arbitrage français.

ASS : Le Cardinal ébranlé, une inquiétude qui ne date pas d’hier

La sortie sur blessure de Julien Le Cardinal contre le Red Star a relancé le débat sur la protection des joueurs. De nouveau blessé face au FC Metz, alors qu’il revenait d’une blessure, le défenseur de l’ASSE n’a pas manqué l’occasion de pousser un coup de gueule. Il a envoyé un message fort aux arbitres tout en affichant son inquiétude.

« Cela fait deux fois, après Metz que je prends des coups, même si j’ai revu les images, il ne fait pas exprès mais il faut attendre que je me fasse les croisés pour siffler ? », s’était agacé le capitaine des Verts. Une déclaration qui traduit son incompréhension face à certaines décisions arbitrales, sans pour autant établir une intention fautive de ses adversaires.

Ian Cathro privilégie l’apprentissage au bras de fer

Interrogé jeudi sur ses relations avec les arbitres en France, Ian Cathro a préféré éviter toute escalade. Le technicien écossais, encore en phase d’adaptation au football français, estime que les habitudes varient sensiblement selon les championnats dans lesquels il a travaillé.

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« Je suis nouveau ici. J’ai beaucoup de choses à apprendre. Honnêtement les relations avec les arbitres sont très différentes d’un pays à l’autre », a-t-il expliqué. Il a notamment comparé l’Angleterre, où le dialogue lui paraît plus ouvert, au Portugal, où les échanges sont moins faciles selon son expérience.

Un retour attendu avant le rendez-vous nantais

Concernant Julien Le Cardinal, les nouvelles sont rassurantes. Le défenseur doit bien figurer dans le groupe stéphanois pour affronter Nantes dans le choc au sommet de ce week-end. Cette perspective constitue un soulagement pour l’ASSE, qui peut espérer compter sur son capitaine après cette alerte physique.

Ian Cathro entend, lui, poursuivre son apprentissage sans précipiter les choses. « Pour le moment je dois rester calme et respectueux et voir pour la suite », a-t-il insisté. Le coach souhaite pouvoir questionner les arbitres sereinement pendant les rencontres, mais reconnaît ne pas encore maîtriser suffisamment les codes français pour le faire avec assurance.