ASSE : Le Red Star chute avant d’affronter Saint-Etienne

Le Red Star n’est plus le dauphin de l’ASSE avant le choc entre les deux équipes au stade Bauer, ce samedi. Les Audoniens ont été doublés par le Stade de Reims, provisoirement.

Avant l’ASSE, le Red Star glisse provisoirement à la 3e place

L’ASSE est intouchable en tête de la Ligue 2. Après les premiers matchs de la 9e journée, elle est toujours leader avec deux points d’avance sur son poursuivant direct. Ce qui n’est pas le cas du Red Star, adversaire des Stéphanois ce samedi à partir de 20 heures.

Lire aussi : Compo ASSE : Le onze probable de Cathro face au Red Star

Le club de la banlieue parisienne a glissé de la 2e place à la 3e, sans avoir joué. Il est dépassé par le Stade de Reims. Les Rémois profitent de leur victoire contre Dijon FCO (4-2), vendredi, pour doubler les Audoniens, grâce à leur différence de but plus positive.

À voir

Mercato OM : Leeds va relancer la piste Paixao à une condition

Cette chute, bien que provisoire, met un coup de pression sur l’Etoile Rouge, qui se retrouve en plus à la portée du Montpellier HSC. Les Montpelliérains se déplacent à Rodez, lundi, en clôture de la 9e journée du championnat.

Un gros coup en vue pour les Audoniens

Toutefois, l’équipe de Damien Perrinelle peut frapper un joli coup à domicile lors du choc contre l’AS Saint-Etienne. En cas de victoire, elle s’installerait seule en tête de la Ligue 2, en délogeant son adversaire.

Lire la suite sur l’ASSE :

ASSE : Qui sont les joueurs du Red Star à surveiller de près ?

À voir

OL : Après Palace, Fonseca annonce des changements majeurs contre Nice

ASSE : Ben Old désigne le vrai patron de l’équipe de Saint-Etienne

Les Audoniens auraient un point d’avance sur les Stéphanois et mettraient à nouveau les Rémois à trois points. L’enjeu de cette rencontre est donc capital pour l’ASSE et le Red Star, pour qui une défaite serait regrettable.

Le top 6 du classement, avant Red Star – AS Saint-Etienne :

1er- ASSE 19 points +13

2e- Reims 17 points +8

3e- Red Star 17 points +3

4e- AS Nancy 16 points +3

5e- Montpellier 15 points +3

6e- Pau FC 14 points +2