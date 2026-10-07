FC Nantes : inquiétude autour de Mathieu Cafaro avant Reims

Le FC Nantes pourrait devoir composer sans Mathieu Cafaro pour la réception du Stade de Reims, prévue pour la huitième journée de Ligue 2. Absent du match amical contre Lorient puis des images de l’entraînement collectif de mardi, le milieu offensif nantais laisse planer un doute à quelques jours de la reprise.

FC Nantes : Un silence qui alimente les interrogations autour de Cafaro

Mathieu Cafaro était attendu comme l’un des hommes importants du FC Nantes après son arrivée libre cet été en provenance du Paris FC. Mais son absence lors du match amical perdu contre Lorient (2-1), samedi dernier, puis son absence apparente de la séance collective de mardi ont suffi à réveiller quelques inquiétudes. Pourtant, aucune blessure n’avait été signalée pour le joueur avant la trêve internationale.

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La prudence reste donc de mise. Cette double absence « reste à prendre au conditionnel » et pourrait simplement être liée à une gestion individuelle du joueur selon Tribune Nantaise. Pour l’heure, impossible d’affirmer que Cafaro est blessé, encore moins de connaître la nature ou la gravité d’un éventuel pépin physique. Dans le football, une photo manquante ne constitue pas encore un bulletin médical.

Le point médical de jeudi doit lever le doute

La véritable réponse devrait intervenir jeudi, lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match de Grégory Poirier. L’entraîneur du FC Nantes devra alors préciser l’état de son groupe et, surtout, indiquer si Mathieu Cafaro est disponible pour affronter le Stade de Reims. Ce rendez-vous sera donc particulièrement surveillé, car le moindre détail sur l’état physique du joueur permettra de mesurer la réalité de l’inquiétude actuelle.

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Le contexte rend cette situation d’autant plus sensible que Cafaro s’est rapidement installé dans le onze nantais. L’ancien Stéphanois a débuté six des sept premières rencontres de la saison, preuve de la confiance accordée par le staff. Son éventuelle absence ne serait donc pas anodine au moment où les Canaris s’apprêtent à retrouver la compétition officielle après la trêve internationale.

Le retour de Corredor offre une éclaircie au FC Nantes

Tout n’est cependant pas inquiétant dans les rangs nantais. Killian Corredor, lui, a bien repris l’entraînement collectif mardi après avoir été éloigné des terrains lors des quatre derniers matches en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. L’ancien joueur de Rodez avait déjà retrouvé les sensations du terrain samedi contre Lorient, où il avait effectué son retour à la compétition.

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Cette reprise constitue une bonne nouvelle pour Grégory Poirier, surtout si l’incertitude autour de Cafaro venait à se confirmer. Le FC Nantes récupère ainsi une solution offensive supplémentaire à l’approche d’un rendez-vous important. Corredor ne règle évidemment pas toutes les questions liées à Cafaro, puisque leurs profils et leurs rôles ne sont pas nécessairement identiques, mais son retour permet au staff de disposer d’un peu plus de profondeur.

Un élément offensif devenu difficile à remplacer

Depuis son arrivée au FC Nantes, Mathieu Cafaro a rapidement gagné du poids dans le dispositif nantais. Son statut de titulaire lors de six des sept premières journées illustre une intégration express et une place déjà importante dans les plans du staff. Une indisponibilité éventuelle viendrait donc modifier les équilibres établis depuis le début de la saison et obligerait Poirier à revoir ses choix pour la réception de Reims.

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Pour l’instant, aucune durée d’absence ne peut être avancée, puisqu’aucune blessure n’a été officiellement confirmée. Le FC Nantes devra donc attendre le point médical de jeudi pour transformer les suppositions en informations concrètes. D’ici là, l’absence de Cafaro reste un signal à surveiller plutôt qu’une certitude médicale. Avant Reims, les regards seront braqués sur l’infirmerie nantaise.