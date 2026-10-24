Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Ligue 2, une belle opération en vue pour Saint-Etienne

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L’ASSE peut réaliser une belle opération comptable au classement de la Ligue 2, ce samedi (20h45), face au FC Nantes, en attendant les deux derniers matchs de lundi.

Ligue 2 : L’ASSE peut renforcer sa position de leader

Avant le choc contre le FC Nantes, l’ASSE a un nouveau dauphin au classement : l’AS Nancy-Lorraine. Le club lorrain s’est hissé sur le podium grâce à sa courte, mais précieuse victoire contre le Stade Lavallois (1-0), vendredi en ouverture de la 10e journée de la Ligue 2.

L’ASNL (19 points) est passé provisoirement devant le Montpellier HSC (18 points) et le Stade de Reims (17 points). L’équipe entraînée par Oswald Tanchot talonne désormais le leader l’AS Saint-Etienne, avec seulement trois points en moins. Cependant, les Verts ont l’occasion de renforcer leur position en tête du classement, dans quelques heures face au FCN.

En cas de victoire, il mettrait l’AS Nancy, actuelle deuxième, à 6 points. Quant aux Montpelliérains, ils se retrouveraient relégués à 7 points, tandis que les Rémois seraient à 8 points derrière. Ce classement sera provisoire, car le MHSC affrontera le Red Star, lundi (20h45), en même temps que l’opposition entre Boulogne-sur-Mer et le Stade de Reims.

Les voyants au vert pour la victoire de l’AS Saint-Etienne

Plusieurs voyants sont au vert pour la victoire des Stéphanois. Ils sont dans une dynamique positive, avec deux clean sheet réalisés contre Rodez AF (2-0) et le Red Star (0-1). Sur cette nouvelle série, ils ont inscrit 3 buts sans en concéder. Plus globalement, l’ASSE possède la meilleure attaque de Ligue 2 avec 22 buts marqués et seulement 8 concédés en 9 matchs.

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De plus, les Verts bénéficieront du soutien de leurs milliers de supporters au stade Geoffroy-Guichard où ils ont gagné les quatre matchs disputés à domicile, ce début de saison. D’ailleurs, tout le stade sera rangé derrière l’ASSE contre le FC Nantes, car les supporters des Canaris sont interdits de déplacement.

Une décision de la préfecture de la Loire que Grégory Poirier déplore. « Un match de foot, il est fait pour avoir les supporters des deux parties. C’est ça aussi qui rend le football beau et comme un spectacle pour les gens, ce sont les émotions. C’est dommage pour nous et pour eux aussi », a-t-il regretté.

Attention à une réaction d’orgueil du FC Nantes !

Toutefois, l’AS Saint-Etienne doit se méfier des Nantais. Ils sont arrivés dans le Forez, gonflés à bloc. Ils sont galvanisés par la fin des négociations pour la vente du club. « C’est positif pour le club. Ça va amener de la sérénité », s’est réjoui le nouvel entraîneur de l’équipe de Waldemar Kita, avant de sonner la révolte chez les Canaris : « On sait tous qu’on doit avoir une réaction d’orgueil, une espèce de rachat collectif ».

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