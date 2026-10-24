ASSE-FC Nantes : Poirier dénonce l’absence des supporters nantais

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Sans ses supporters pour le déplacement à Saint-Étienne, le FC Nantes affrontera l’ASSE dans un Geoffroy-Guichard qui s’annonce chaud. Avant ce match, Grégory Poirier a déploré l’interdiction de déplacement des fans nantais, convaincu que leur présence fait partie de ce que le football a de beau.

ASSE-FC Nantes : Poirier défend la place des supporters dans le spectacle

Grégory Poirier ne digère pas l’absence des supporters nantais dans les tribunes du Chaudron. Questionné sur cette restriction avant le choc face à l’AS Saint-Étienne, l’entraîneur du FC Nantes n’a pas caché toute sa déception. Les Canaris traversent notamment une période difficile avec des résultats décevants.

« Un match de foot, il est fait pour avoir les supporters des deux parties. C’est ça aussi qui rend le football beau et comme un spectacle pour les gens, c’est les émotions », a souligné le technicien. Il rappelle que le public pèse sur l’atmosphère d’un match et sur ce que vivent les spectateurs.

Une frustration assumée, malgré l’impuissance du FC Nantes

Poirier n’a pas caché sa déception. La situation prive les Canaris d’un soutien extérieur de poids. « C’est dommage pour nous, pour eux, mais on ne peut rien y faire aujourd’hui », a-t-il reconnu. L’interdiction de déplacement des supporters des Canaris a été prononcée par la préfecture de la Loire, qui interdit l’accès à Geoffroy-Guichard « à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du FC Nantes ou se comportant comme tel ».

Geoffroy-Guichard promet une soirée sous haute intensité

Côté stéphanois, l’ambiance promet d’être animée. Les Magic Fans fêteront leurs 35 ans à Geoffroy-Guichard, de quoi pousser encore le volume autour de l’affiche. Devant un public tout acquis aux Verts, les Nantais devront garder la tête froide et encaisser la pression d’un déplacement costaud. Pour le FC Nantes, l’enjeu ne se limite pas aux tribunes.

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Ce match peut relancer une dynamique positive et offrir un résultat qui rassure. Sans leurs supporters, les Canaris devront aller chercher sur la pelouse de quoi répondre à l’intensité stéphanoise. Poirier le résume à sa façon : le spectacle monte d’un cran quand les deux camps peuvent se faire entendre.