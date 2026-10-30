Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Larsonneur et Svetlin absents, la compo contre Guingamp

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Après quelques changements dans l’équipe de l’ASSE contre le FC Nantes, quelle sera la compo de Ian Cathro contre l’EA Guingamp, samedi (20h) au stade de Roudourou ?

ASSE : Absents contre Nantes, Naïr et Ballo de retour face à Guingamp

L’entraîneur de l’ASSE avait été contraint de modifier sa défense lors de la réception du FC Nantes, la semaine dernière, en raison de la maladie de Sohaib Naïr. Il avait replacé Kevin Pedro en défense centrale au côté du capitaine Julien Le Cardinal.

Le poste d’arrière latéral droit, occupé habituellement par le jeune le joueur formé dans le Forez, avait été confié à Joao Ferreira. En attaque, Ian Cathro avait ménagé Thierno Ballo, qui avait disputé 10 matchs consécutifs en Ligue 2, dont 9 comme titulaire. Cette décision avait profité à Zuriko Davitashvili. Ce dernier avait ainsi validé sa 4e titularisation cette saison.

Une semaine après le léger remaniement, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne va-t-il encore faire tourner lors de la 11e journée ? C’est possible ! Surtout qu’il a déclaré ouvertement la semaine dernière qu’il a 22 joueurs concernés à sa disposition, dans un groupe où il n’y a ni titulaires ni remplaçants.

Mamour va enchaîner en l’absence de Larsonneur

En l’absence de Gautier Larsonneur (29 ans), blessé au genou, le jeune gardien Mamour Ndiaye (21 ans) est parti pour sa troisième titularisation consécutive en Ligue 2. En défense, le retour de maladie de Sohaib Naïr devrait permettre à Kevin Pedro de souffler à son tour. Titulaire à 10 reprises en 10 journées de championnat, le défenseur de 20 ans pourrait être laissé au repos.

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Joao Ferreira devrait donc enchaîner à droite et Ben Old à gauche de la défense de l’ASSE. Dans l’entrejeu, Aron Csongvai et Maxime Bernauer devraient tenir leur place respective devant la défense. Idem pour le meneur de jeu et passeur décisif, Jakob Breum.

Davitashvili devrait céder la place à Ballo

En attaque, Thierno Ballo devrait aussi faire son retour pour reformer le prolifique trio avec Augustine Boakye et Irvin Cardona. Par conséquent, Zuriko Davitashvili devrait donc démarrer sur le banc. Pour rappel, les trois attaquants ont inscrit 16 buts des 23 buts marqués par l’équipe stéphanoise en dix matchs de Ligue 2.

A noter qu’en plus de Larsonneur (souffrant du genou), Tamar Svetlin est indisponible à cause d’une douleur au talon d’Achille.

La compo probable de l’ASSE contre l’EA Guingamp :

Gardien de but : M. Ndiaye

Défenseurs : J. Ferreira, S. Naïr, Le Cardinal, Ben Old

Milieux de terrain : A. Csongvai, M. Bernauer, J. Breum

Attaquants : A. Boakye, I. Cardona, T. Ballo

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