ASSE : FC Nantes, Poirier sonne la révolte contre Saint-Etienne

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Grégory Poirier espère un sursaut d’orgueil du FC Nantes face à l’ASSE, samedi (20h45) au stade Geoffroy-Guichard. Il se réjouit par ailleurs de la fin des discussions pour la vente du club.

Avant ASSE – FC Nantes, Kita met fin à la vente du club

Le FC Nantes va débarquer sur le terrain de l’ASSE libéré du stress dû à l’incertitude autour de la vente du club. Ce jeudi, Waldemar Kita a mis fin aux négociations avec Phenix Capital, le groupe d’investisseurs ayant présenté un projet de rachat.

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Selon le propriétaire du club de la Loire-Atlantique, ils n’ont pas apporté les garanties financières annoncées pour la reprise en main du FCN. Le dirigeant estime d’ailleurs que le projet de reprise porté par Paulo Tavares « n’était pas sérieux ».

Poirier se réjouit : « C’est positif, ça va amener de la sérénité »

Quant à Grégory Poirier, il se réjouit de la fermeture du dossier de vente, qui perturbait évidemment son équipe. Réagissant à la fin des négociations, il a glissé : « C’est positif pour le club ». Selon le nouvel entraîneur, cette décision de Waldemar Kita va « amener de la sérénité », notamment dans l’équipe.

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« C’est important quand il y a moins de changements et aussi de savoir pour qui on travaille. Je pense que c’est plutôt une bonne nouvelle. Même si, depuis le début, je veux qu’on reste concentrés sur notre mission, sur le sportif quoi qu’il arrive », a déclaré le successeur de Michel Der Zakarian.

Le coach du FCN appelle à « une réaction d’orgueil » des Canaris à Saint-Etienne

Désormais, Grégory Poirier et ses joueurs doivent lancer véritablement leur saison. Et ils rêvent d’un déclic contre l’AS Saint-Etienne, lors de la 10e journée de Ligue 2, samedi soir. Tenus en échec par le Stade de Reims (0-0), puis renversé par l’USL Dunkerque (2-3) au stade de la Beaujoire, les Canaris ont à cœur de rebondir contre les Verts.

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« On sort d’un match où on n’a pas été bons et ça amène un sentiment d’énervement, de déception, de frustration. […]. On sait tous qu’on doit avoir une réaction d’orgueil, une espèce de rachat collectif », a demandé le coach du FC Nantes, en conférence de presse d’avant-match.

Grégory Poirier se méfie de l’ASSE en confiance

Néanmoins, il se méfie sérieusement de l’ASSE, actuel leader et meilleure attaque de la Ligue 2, avec 22 buts marqués en 9 journées. Alors que le FCN est 14e avec seulement 8 points et 16 buts déjà concédés.

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« C’est une équipe offensive qui est en réussite et en confiance. Elle a les meilleures prédispositions pour la montée, que ce soit sur la construction de l’effectif, sur le recul qu’ils ont par rapport à l’année dernière… C’est une superbe affiche », a prévenu Poirier.