OM : Genesio annonce des sanctions contres ses jeunes joueurs

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

L’OM a battu Le Havre (4-3), dimanche, mais Bruno Genesio n’a pas digéré le relâchement de son équipe en fin de rencontre. L’entraîneur marseillais a étrillé l’engagement de certains jeunes remplaçants et promis des mesures sportives pour que la leçon serve.

OM-Le Havre : Une victoire à quatre buts gâchée par un dernier quart d’heure inquiétant

L’OM tenait pourtant son match. Après deux succès de rang contre Troyes (2-0) et Angers (5-2), les Marseillais ont vite pris la main. CJ Egan-Riley a ouvert le score dès la 5e minute, puis Timothy Weah, Igor Paixao et Himad Abdelli ont porté le score à 4-0 à la 55e minute. Mais la soirée a ensuite basculé.

Le Havre a profité du relâchement marseillais pour revenir à 4-3, avec un doublé de Josh Maja et un but de Lamine Ndiaye. En un quart d’heure, une victoire confortable est devenue une fin de match sous tension. Une vérification vidéo pour un possible penalty dans le temps additionnel a ajouté à la pression. Interrogé par Ligue 1+, Bruno Genesio a laissé éclater sa colère, surtout contre certains jeunes entrés en jeu.

Bruno Genesio pointe un manque d’engagement chez les jeunes

Le technicien a commencé par séparer le bon du moins bon : 75 minutes de qualité, puis une fébrilité finale. « Je pense qu’on a fait 75 minutes de haut niveau face à une équipe de haut niveau et on s’est désuni dans le dernier quart d’heure », a-t-il expliqué. Sa déception vise surtout l’investissement de certains jeunes, dont Keyliane Abdallah et Nouhoum Kamissoko, cités dans ce recadrage.

Pour Genesio, c’est une question d’attitude, pas une simple erreur technique. « Je suis très déçu de l’entrée des jeunes joueurs qui ont des qualités, l’état d’esprit, mais là ce soir cela aurait pu nous coûter très cher », a-t-il déclaré.

À voir

Ballon d’Or 2026 : classement complet et vainqueur en direct

Avant de préciser : « Ce n’est pas la perte de balle, c’est le manque d’engagement quand on rentre dans un match et qu’on est de jeunes joueurs à Marseille et qu’on a des choses à prouver. » Selon lui, les entrants doivent protéger l’avantage du groupe, pas fragiliser un résultat déjà bien engagé.

L’humilité, un principe que le vestiaire devra retrouver

L’entraineur de l’Olympique de Marseille a aussi visé l’entourage des jeunes. Les encouragements et les discours flatteurs ne doivent pas les éloigner des exigences du haut niveau. « Si certains, autour d’eux leur font croire trop de bonnes choses, je vais m’occuper de leur faire retrouver de l’humilité », a-t-il prévenu.

Le message est clair : le potentiel ne dispense personne de montrer son implication sur la pelouse. Il a ensuite élargi ses propos : progresser suppose de se remettre en question sans relâche. « L’humilité dans le foot, c’est ce qu’il y a de plus important. Je pense que les grands joueurs, c’est ce qu’ils ont en premier », a-t-il souligné.

Il ne réclame pas forcément des buts ou des gestes décisifs aux remplaçants, mais une vraie participation à l’effort collectif. À Marseille, où les attentes sont énormes, chaque entrée est un test.

Des sanctions sportives annoncées

Genesio a fini par annoncer qu’il sanctionnerait les joueurs jugés trop peu investis. Il a toutefois refusé de mettre tous les entrants dans le même sac : « Je ne mets pas tout le monde sur la même ligne. Il y a des garçons qui sont entrés avec de l’investissement et d’autres qui en avaient beaucoup moins », a-t-il précisé.

À voir

Barça-Real : Lunin pour Courtois, trois Français titulaires

recadrage ne vise donc pas tous les jeunes présents sur la pelouse. Il a conclu en assumant de transformer cet épisode en leçon : « On apprend, ils vont apprendre et je vais prendre des mesures pour qu’ils apprennent plus vite. »

Moins de temps de jeu, absence du groupe, autre punition ? La décision reste à connaître. Reste que, malgré la victoire contre Le Havre, Genesio exige une réaction immédiate, en engagement comme en rigueur.