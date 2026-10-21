Accueil - Mercato OM - Dégraissage à l’OM : Hojbjerg et Kondogbia sacrifiés cet hiver ?

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

L’OM compte faire des économies lors du mercato hivernal. Et deux gros salaires, Pierre-Emile Hojbjerg et Geoffrey Kondogbia, pourraient bien payer l’addition.

La DNCG, un rendez-vous décisif pour le mercato de l’OM

L’heure n’est pas à la folie du côté de l’Olympique de Marseille. La victoire retrouvée face à Angers (5-2) n’a pas effacé la crise financière. La masse salariale a certes baissé de 35%, mais cela reste insuffisant pour satisfaire aux exigences de la DNCG.

OM: Genesio déçu par la direction, les tensions persistent

D’ailleurs, les informations du média Le But, l’opération dégraissage se poursuivra en janvier à l’OM. L’objectif est clair : présenter en juin 2027 un bilan financier plus sain. La DNCG reste l’interlocuteur à convaincre. Et l’audition prévue en décembre fixera la feuille de route. Tout renfort devra s’inscrire dans cette trajectoire.

Pierre-Emile Hojbjerg et Geoffrey Kondogbia visés

Dans ce contexte, deux tauliers du vestiaire aux salaires élevés sont en première ligne. Il est question de Pierre-Emile Hojbjerg et Geoffrey Kondogbia. L’international danois a plutôt bien commencé son exercice. Il totalise 5 matchs et 1 but en Ligue 1 cette saison. Il a été titulaire à chaque fois avant de se blesser avec sa sélection.

À voir

Benzema à l’OL : Louis-Jean recadre la version de Djaziri

Sa blessure n’empêche pas la Juventus de le suivre. Selon La Gazzetta dello Sport, Pierre-Emile Hojbjerg serait la priorité des Bianconeri pour le mercato à venir. La Fiorentina s’intéresserait aussi au milieu de 31 ans, dont le contrat expire en juin 2028 avec l’OM. Il reste un actif valorisable. Et son salaire imposant pèse dans la balance.

Lire aussi : OM : Le retour de Hojbjerg soulève une vraie question tactique

Le cas de Geoffrey Kondogbia est différent. Le milieu de terrain de 33 ans est lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2027. L’OM devra le vendre dès cet hiver afin d’éviter un départ gratuit au terme de l’exercice en cours. Surtout que sa saison est beaucoup plus discrète.

La priorité sera de réduire les charges salariales

Geoffrey Kondogbia, freiné par des soucis physiques récurrents, ne compte que deux apparitions en Ligue 1, sans but ni passe décisive. Avec un temps de jeu aussi limité, son salaire devient difficile à justifier pour la direction de l’OM. Il reste à savoir si ces deux départs se réaliseront.

À voir

ASSE : Cathro tient son équipe-type, un mix d’anciens et de recrues

Lire aussi : OM-Havre : Clément Turpin au sifflet, Marseille s’inquiète

Hojbjerg est un cadre du vestiaire, et son départ affaiblirait l’entrejeu en pleine saison. Kondogbia, à moins d’un an de la fin de son contrat, offre peu de valeur marchande. Même si l’OM n’a plus vraiment le choix. La comptabilité devrait peser plus lourd que le sportif.