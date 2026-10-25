Accueil - Mercato OM - OM : Polémique, Amine Gouiri agace à l’Olympique de Marseille

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La défaite de l’OM face au Sturm Graz (1-0) en Ligue Europa a provoqué une vive réaction de certains observateurs concernant l’attitude des joueurs de Bruno Genesio. En ligne de mire, Amine Gouiri, le meilleur buteur de l’équipe de l’Olympique de Marseille.

Amine Gouiri , « C’est quoi cette mentalité ? »

Malgré son statut de meilleur buteur de l’OM cette saison, Amine Gouiri agace à Marseille en raison de son irrégularité et d’un état d’esprit qui pose question après sa prestation décevante face au Sturm Graz en Europa League. Auteur de 5 buts et 1 passe décisive en Ligue 1, l’attaquant de 26 ans réalise un début de saison convaincant, malgré les difficultés de l’Olympique de Marseille, si l’on se fie uniquement aux statistiques.

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Sur le terrain en revanche, le bilan est un peu plus contrasté pour l’international algérien. L’ancien joueur du Stade Rennais a prouvé depuis qu’il est à Marseille qu’il est un joueur spécial, capable d’être décisif par le but ou par la passe. De fait, les attentes à son égard sont grandes à Marseille et plus encore dans une saison, où le talent se fait très rare au sein de l’effectif de Bruno Genesio.

Cependant, le non-match réalisé par Amine Gouiri à Sturm Graz en Europa League jeudi soir passe très mal en Provence. Journaliste pour Football Club de Marseille, Benjamin Courmes a taclé le natif de Bourgoin-Jallieu pour un état d’esprit qu’il juge inacceptable.

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« Gouiri a joué en marchant ce match d’Europa League… C’est le meilleur attaquant de l’Olympique de Marseille, le meilleur buteur de la saison en plus, car il a planté des buts, son match c’est un scandale. Gouiri a du ballon, techniquement il peut être fort, on sait qu’il est capable de faire des choses. Mais la mentalité… C’est quoi cette mentalité de marcher, de jouer à ce rythme-là ? », s’est interrogé Courmes avant de poursuivre.

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« Mon dieu… On est obligé de parler du salaire après. Des joueurs comme Gomes, je n’attends rien d’eux, car par exemple lui je sais qu’il est nul. Kondogbia, j’en attends rien non plus. Maupay non plus. Mais Gouiri non ce n’est pas possible ! », a commenté le supporter marseillais, très déçu par l’état d’esprit et par la mentalité affichés par Amine Gouiri dans un match de coupe d’Europe.

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