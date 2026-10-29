Accueil - Mercato OM - OM : 35 M€, Marseille va toucher le gros lot grâce à Adidas

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Alors que l’OM traverse une crise financière, une bonne nouvelle vient d’émerger. L’accord avec Adidas devrait accroître ses ressources et mieux accompagner ses projets sportifs grâce à des revenus commerciaux importants.

L’OM et Adidas, une collaboration avancée d’un an

Bruno Genesio n’est pas le seul à débuter un nouveau chapitre à l’Olympique de Marseille. L’entraîneur de 60 ans s’occupe du terrain. Les coulisses de l’OM connaissent aussi un bouleversement. Adidas, dont le retour était attendu pour 2028-2029, rhabillera finalement les Olympiens dès l’été prochain.

L’Équipe le confirme, Puma et la direction marseillaise se sont entendus ces derniers jours pour rompre leur contrat avec douze mois d’avance. Cette décision surprend par sa rapidité, car personne n’imaginait un telle rupture avancée. Les supporters de l’OM retrouveront donc plus tôt que prévu les trois bandes sur la tunique de leur équipe favorite.

Un contrat nettement plus lucratif pour l’Olympique de Marseille

L’opération ressemble à un jackpot sur le plan économique. Puma versait environ 20 millions d’euros par exercice, bonus inclus. Le nouvel accord avec Adidas devrait atteindre entre 32 et 35 millions d’euros annuels. Soit une hausse spectaculaire des recettes commerciales pour l’Olympique de Marseille.

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Le club présidé par Stéphane Richard retrouvera son équipementier historique neuf après leur séparation. Marseille avait déjà porté ces couleurs de 1974 à 1994 et de 1996 à 2018 . Cette manne supplémentaire offrira à la direction une marge de manœuvre appréciable pour ses finances qui sont dans le rouge.

Toujours selon L’Équipe, plusieurs salariés français d’Adidas sont attendus à Marseille la semaine prochaine pour lancer officiellement la collaboration. Tandis que la marque cherche un responsable dédié au partenariat.

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