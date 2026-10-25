Accueil - Mercato OM - OM-Le Havre (4-3) : les notes d’un OM qui a tremblé

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Mené 4-0 à l’heure de jeu, Le Havre a bien failli gâcher la soirée du Vélodrome. L’Olympique de Marseille s’impose finalement 4-3 face au Havre, ce dimanche lors de la 8e journée de Ligue 1, mais a encaissé trois buts dans le dernier quart d’heure. Voici les notes des Marseillais et ce qu’il faut retenir d’un OM-Le Havre à deux visages.

OM-Le Havre : un récital puis un quart d’heure de panique

Le scénario semblait plié très tôt. Dès la 5e minute, Egan-Riley reprend un service d’Emerson pour ouvrir le score. Timothy Weah double la mise à la 33e, et Marseille rentre aux vestiaires avec deux buts d’avance et une possession nettement en sa faveur.

Le début de seconde période ressemble à une démonstration. Igor Paixão conclut un service d’Amine Gouiri à la 50e, avant qu’Hamed Abdelli ne porte le score à 4-0 cinq minutes plus tard.

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Puis tout bascule. Entré à la 61e minute, Josh Maja transforme un penalty à la 77e. Ndiaye réduit encore l’écart à la 86e, et Maja, servi par Nakamura, signe un doublé à la 89e. Les dernières minutes se jouent dans une ambiance tendue, avec un HAC qui pousse pour arracher le nul. Les changements opérés par Bruno Genesio entre la 78e et la 84e minute, avec les sorties de Gouiri, Harit, Abdelli et Højbjerg, ont coïncidé avec cette perte de contrôle.

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Les notes des joueurs de l’OM face au Havre

De Lange (4/10) : peu sollicité pendant une heure, il prend trois buts en douze minutes. Il n’a pas su rassurer sa défense dans les dernières minutes.

Weah (6,5/10) : buteur à la 33e, il a apporté de la profondeur sur son côté. Moins présent quand le match s’est emballé.

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Egan-Riley (6,5/10) : ouvre le score dès la 5e minute. Sa fin de match, comme celle de toute l’arrière-garde, ternit une copie jusque-là solide.

Aguerd (5/10) : maître de son sujet tant que le bloc restait compact, débordé ensuite par l’entrée de Maja.

Emerson (6/10) : passeur décisif sur l’ouverture du score, appliqué offensivement, plus en difficulté sur la fin.

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Højbjerg (6/10) : il a tenu le milieu pendant plus d’une heure. Sa sortie à la 84e a laissé un vide dans l’entrejeu.

Nnadi (5,5/10) : du volume, mais le Havre a trouvé trop d’espaces devant la défense en fin de partie.

Igor Paixão (7/10) : buteur, deux tirs cadrés sur deux, et une activité constante sur son aile. Le Marseillais le plus tranchant.

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Abdelli (7/10) : il signe le quatrième but et a souvent fait la différence entre les lignes. Remplacé à la 84e.

Harit (6/10) : quelques bonnes orientations, sans action décisive. Sorti à la 78e.

Gouiri (6,5/10) : passeur décisif pour Paixão, il a pesé sur la défense normande avant de céder sa place à Maupay.

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Remplaçants : Maupay, Abdallah, Kamissoko et Gomes (non notés, temps de jeu insuffisant). Leur entrée n’a pas permis de calmer la fin de match.

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Ce que la victoire change pour Bruno Genesio

Sur le papier, l’essentiel est fait : trois points pris face au Havre, sur une pelouse où l’OM devait absolument se relancer après sa désillusion en Ligue Europa. Avant la rencontre, l’entraîneur marseillais n’avait pas cherché d’excuses. « On est dans la catégorie des équipes qui ont les points qu’elles méritent », avait lâché Bruno Genesio en conférence de presse, déjà décidé à protéger son vestiaire avant Le Havre.

Le contenu, lui, laisse un goût amer. Mener 4-0 et finir à 4-3 contre une équipe en difficulté en dit long sur la fragilité mentale d’un groupe qui doute depuis plusieurs semaines. La première heure a montré ce dont cet OM est capable quand il joue vers l’avant. La dernière demi-heure rappelle qu’il ne sait pas encore gérer un avantage. Le staff aura de quoi travailler cette semaine, notamment sur la gestion des temps faibles et le choix des remplacements.

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Côté havrais, Josh Maja a sans doute marqué des points. Entré en jeu, l’attaquant a cadré ses trois tentatives et inscrit un doublé, de quoi relancer une formation normande qui a montré qu’elle n’avait rien lâché, même menée de quatre buts.